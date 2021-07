Många skogsägare prickade rätt

Arealen som anmäldes till avverkning ökade i norr och sjönk i söder under oktober. Det betyder att många skogsägare prickade in pristoppen på timmer.

- Ja, jag tror att många faktiskt lyckades göra det. Man hör ju en del, och många pratar om att de fått bra priser, säger Esbjörn Henriksson, skogskonsulent på Skogsstyrelsens distrikt södra Norrbotten.





Många skrev kontrakt

På väg ner

Började i Götaland

Vänt nedåt

Extra flyttkostnad

Han berättar att flera virkesköpande organisationer annonserade stort om premier och prishöjningar i början av hösten.Många skogsägare passade på att skriva kontrakt, och det leder i sin tur till anmälningar om avverkning. Sex veckor innan en planerad avverkning ska Skogsstyrelsen ha fått in en avverkningsanmälan, därför är det vanligt att försöka få in den direkt.- Andra halvan av oktober var det värst tryck, men det är fortfarande högt ärendetryck, säger Esbjörn Henriksson.Han förklarar att det största anmälningstrycket kommer när det finns signaler om att priserna snart vänder nedåt. Efterfrågan på råvara i norra Sverige har planat ut under senhösten och skogsägarna verkar alltså ha haft rätt i att priserna inte skulle stiga mer.Esbjörn Henriksson tycker att en hel del skogsägare följer marknaden. De läser fackpress och information från köpare och konsultföretag.- Vi har märkt att många är uppdaterade, säger Esbjörn Henriksson.I Götaland kom avmattningen i priserna lite tidigare än i norra Sverige.Toppen låg under sensommaren och förhösten berättar Christian Landberg, skogsförvaltare på Skogssällskapet Syd.- Vi har haft extremt höga priser och vi som jobbar inom branschen har väl känt att det här är toppen, och då är det klart att man ger rådet till skogsägaren att det är läge nu. Många har nappat på det, säger Christian Landberg.Även om timmerpriserna fortfarande är höga har de vänt en aning nedåt under hösten. Det kan förklara att avverkningsanmälningarna minskade i Götaland under oktober, tror Christian Landberg.Patrik Jonsson är virkesassistent och trädbränsleansvarig på Norra Skogsägarna. Han förklarar att föreningen generellt sett tycker att regeln om sex veckor mellan avverkningsanmälan och avverkning är för byråkratisk.- Det finns i dag inga möjligheter till dispenser, och det tycker vi är synd. I vissa lägen, till exempel när det är besvärliga höstar, vill vi kunna köpa till områden, säger Patrik Jonsson.Han tar som exempel om de är i en by med maskiner och får möjlighet att köpa till en barmarkspost.Efter sex veckor har maskinerna har flyttat vidare för länge sedan och det uppstår en extra flyttkostnad.- Den värsta risken är att vi helt enkelt inte har virke, att industrin blir stillastående, och då uppstår stora merkostnader på grund av omöjligheten för skogstyrelsen att behandla anmälan så fort som möjligt, säger Patrik Jonsson. Tina Andersson