Många nya vågar satsa på jordbruket

– Det är enklare att komma in på marknaden och få ihop kalkylen när räntan är låg. Vi vet att lantbrukare som hållit på länge är lågt belånade. Då är räntan inte så vansinnigt viktig vid ett tillköp av mark. Men för den som nyetablerar sig har räntekostnaderna en stor betydelse, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Majoritet är tillköp

Vågar köpa mark

Är yngre

"Ganska otroligt"

"Bra tillväxt"

LRF Konsult har i sin rapport om åkermarkspriserna för 2014 tittat på hur stor andel av åkermarksarealen som är köp för nyetablering. Den allra största delen, 75 procent är tillköp till befintligt lantbruk.Men så mycket som 25 procent är köp för nyetablering.Nya lantbrukare vill och vågar köpa mark. Andelen nyetableringar mer än fördubblades 2014 jämfört med 2013, då andelen uppgick till 12 procent.Om man tittar på antalet affärer är 22 procent som första gången köper mark för att driva lantbruk. En uppgång med 10 procent.– Vi tror att den enskilt största förklaringen är den rekordlåga räntan. Sen kan det naturligtvis finnas flera skäl till varför man vågar satsa. Grunden är det finns en stark vilja att starta en ny verksamhet, säger Markus Helin.De som köper mark är yngre än de som säljer. Snittåldern för en köpare är 47 år medan en säljare är nästan 20 år äldre.– Vi har ingen statistik på genomsnittsåldern för nyetablerare. Känslan bland våra fastighetsmäklare runt om i landet är att de är unga. Det finns exempel på de som är 20 plus som ger sig in i nya verksamheter.Vissa branscher är lättare än andra ge sig in i. Det låga mjölkpriset gör att det är svårt att få en kalkyl som ger ett positivt utfall hur låg räntan än är.Som helhet har åkermarkspriserna i landet gått upp med 4 procent för 2014.– Det är ganska otroligt. Trots alla rapporter om vikande lönsamhet för lantbrukare så stiger priset på åkermark, säger Markus Helin.I den allra bördigaste delen av landet, region 1 som omfattas av Skåne och Östergötland, har de senaste årens ökning planat ut.– Det är inte riktigt färdigt hur gårdsstöden ska fördelas. lantbrukare i Skåne känner att man får mindre stöd. Det är svårt se hur det kommer att se ut ekonomiskt och det påverkar priserna, säger Markus Helin.Störst ökning står region 4 för med en uppgång på 19 procent.– Lantbrukare upplever att de kan få en bra tillväxt på det man odlar och marken är förhållandevis billig. Det tror vi är förklaringen till uppgången.Variationerna i landet är stora. På den mest bördiga marknaden i Skåne ligger genomsnittpriset på 450 000 kronor per hektar. I Norrland får man i snitt ett hektar mark för 16 000 kronor.Skillnaderna mellan kvinnor och män består. 77 procent av den mark som LRF Konsult förmedlat köptes av män.– Tyvärr får man väl säga. Traditionen att män äger marken har inte förändrats, säger Markus Helin. Fotnot. Träffa 26-årige Markus som blev storbonde.