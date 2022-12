Många motioner om Södras vinst

Södras medlemmar äger i dag genom sitt insatskapital 30 procent av företagets egna kapital. Mer får det inte heller vara.

Delar ut vinst

Vill inte ta risker

Förra året gjorde Södra en rörelsevinst på 1,5 miljarder kronor. Nu går en rörelse genom skogarna där medlemmarna vill ha en större del av Södras vinst. Flera motioner har kommit in till de kommande årsmötena i skogsbruksområdena med krav om att höja 30-procentsgränsen till 50 procent.– Jag har ju varit med och byggt upp kapitalet med mina virkesleveranser och flera gånger fått ett lägre pris än på den privata marknaden, Optimalt skulle vi medlemmar äga hela det egna kapitalet, säger Mats Nilsson i Vislanda.Södra delar ut sin vinst på flera olika sätt till sina medlemmar. Förutom efterlikvid till den som sålt virke under året, sker det även genom utdelning på medlemmens insatskapital och genom insatsemission.Om gränsen för ägarnas andel av kapitalet skulle höjas, får medlemmarna högre underlag för utdelning. Det ökar också möjligheterna att handla med det emitterade kapitalet och ger mer pengar den dagen medlemmen lämnar Södra.Eftersom motionerna handlar om hur Södra ska ägas, är det troligt att de förs vidare till Södras stämma den 19 maj i Växjö.– Det kan alltid diskuteras var taket ska ligga, säger Christer Segerstéen som är ordförande för Södra.Men han tycker att det bör finnas en gräns, för att inte underminera verksamheten.Varje år betalar Södra ut 40-50 miljoner kronor till medlemmar som lämnar föreningen. Södra vill inte riskera sin verksamhet genom stora utbetalningar varje år till medlemmar som lämnar föreningen.Just nu går Södra bra, tack vare stark dollar, högt massapris och en bra marknad för sågade trävaror. Christer Segerstéen påpekar dock att det krävs en hög soliditet och likviditet för att hantera dåliga år. Han tycker att det är bra för ett bolag som Södra att ha en hög andel eget kapital.Han tror att under åren framöver kommer lönsamheten att svänga mer på grund av att den dämpande effekten med elcertifikaten försvinner i takt med att Södra förbrukat dem.