Många minkar fortsatt på fri fot

Omkring 17 000 minkar släpptes ut natten till måndag på minkfarmen. Hur många som fortfarande är i livet av de minkarna som är på fri fot är oklart.



Anders Persson som bor cirka en kilometer från minkfarmen har fångat omkring 45 minkar under veckan, berättar han för Jönköpingsnytt. Så sent som i fredags fångade han en mink.



De flesta av minkarna som inte fångas in kommer att dö, av trafiken eller av svält, men inte alla. ATL.nu