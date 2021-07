Många miljoner till mjölkforskning

0,31 öre per kilo mjölk betalas nämligen in till SLF, och mejeriföreningar och företag ser så till att pengarna samlas in. Det skriver stiftelsen på sin hemsida.



Stiftelsen Lantbruksforskning har under året även tagit fram ett nytt forskningsprogram för tillväxt i en långsiktigt lönsam, svensk mjölkproduktion. ATL.nu