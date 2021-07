Många lantbrukare överger rågen

Det är ett stort överskott på råg i världen och låga priser som ligger bakom en minskning av rågarealen inför nästa säsong.

I Mellansverige, där man redan har sått större delen av arealen, har Lantmännens försäljning av utsäde minskat med 30 procent jämfört med förra året. I Skåne där man kan så i ytterligare två veckor har försäljningen halverats.



- För två år sen när vetepriserna stack så fick man otroligt bra betalt för foderrågen. Nu när vetet är lågt blir det en otrolig press på grödor som råg och foderhavre, säger Anneke Svantesson, produktmarknadschef på Lantmännen Lantbruk.



Lantmännens spotpris på kvarnråg ligger just nu på 71 öre per kilo i Skåne och Blekinge där överskottet på grödan är särskilt stor. I väst är spotpriset 80 öre kilot. Även på Svenska Foder har försäljningen av rågutsäde gått ner med 30 procent jämfört med förra året och företaget kommer inte att sälja mycket mer i år.

- Man tror inte på några prishöjningar till nästa år, säger Torsten Andersson som är utsädesansvarig.



Ryssland, Polen och Tyskland är de stora rågproducenterna i Europa. Totalt är skörden i Europa en miljon ton lägre än förra året, men på grund av övergångslagren finns det ett överskott av råg på marknaden. I Sverige odlades i år knappt 28?000 hektar råg vilket är 32 procent mer än 2008, enligt Jordbruksverket. Stora skördar har också bidragit till överskottet.

- Det har varit mycket bra skördar på råg. Det finns nog många i Skåne som haft hybridråg som har legat mellan åtta och tio ton per hektar, säger Torsten Andersson.



I?stället för råg satsar lantbrukarna bland annat vetesorter som går bra på lättare jordar och utsäde till höstkorn har ökat med 20 procent i Svenska Foders försäljningsstatistik. Rågvete som skulle kunna vara en alternativ gröda har snarare minskat på grund av den höga gulrostförekomsten.Tove Nilsson