Många långtradare i diket

Det är inte bara tågtrafiken som har problem med snö och is just nu. Väderleken ställer också till det i trafiken på våra vägar. Örebropolisen uppgav på tisdagsmorgonen att 17 långtradare kört i diket under det senast dygnet, skriver Sveriges Radio Örebro.

Ingen människa ska ha skadats vid olyckstillfällena.ATL.nu