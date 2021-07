Enkelt att sälja

Det är med andra ord enkelt att sälja häst just nu.

– Vi kan konstatera att det under våren och i dagsläget görs många hästaffärer och att det ser väldigt positivt ut. Det handlar till exempel om att många väljer att byta häst eller ponny mitt under tävlingssäsongen, i stället för att som i vanliga fall vänta med bytet till hösten. Det kan vara en effekt av covid-19 och inställda tävlingar att man vill använda tiden till att ”rida in sig” på den nya hästen, säger Pernilla Melander på Agria Djurförsäkring.