Många falska djurskyddsanmälningar

Ofta kan det ligga bråk bakom en falsk anmälan, där en djurskyddsanmälan görs som en hämd mot ena parten. Det kan vara en granne man inte kommer överens med, eller en expartner.

Det kan vara så att ett ex anmäler sin före detta partner för att sköta sällskapsdjuren väldigt illa. De okynnesanmälningarna som kommer om lantbrukets djur gäller ofta djur står i skit upp till knäna. Personer som ringer in och anmäler kan låta väldigt trovärdiga i telefonen men sedan, när vi kommer ut, så stämmer ingenting av det personen sagt till oss” säger djurskyddshandläggaren Jenny Trygg i Jönköping till radion .Anmälningarna om att djur far illa har också ökat rent generellt. De populära tv-programmen om djurskyddsinspektörer och veterinärer som sänts under senare år kan vara en bidragande orsak, så även strängare rapporteringskrav för slakteriernas besiktningsveterinärer, tror Jenny Trygg. Men de falska anmälningarna stjäl värdefull arbetstid.”Vi måste bli bättre på att intervjua personer som ringer till oss och anmäler. Vi måste ställa bättre motfrågor och be dem förklara exakt hur de har sett det här samt när och var” säger Jenny Trygg till P4 Jönköping.