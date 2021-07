Många fall av ehec i sommar

232 fall av ehec har rapporterats när det har gått några dagar in i september. Under hela 2009 var antalet 228 fall och majoriteten har skett under sommaren, skriver Smittskyddsinstitutet på sin hemsida. Små barn är mest drabbade.



Flera utredningar har gjorts med kopplingar till gårdar och miljösmitta. I Halland och Jönköping som vanligen har många fall, men även på Gotland som inte brukar ha så många ehec-fall. Enligt Smittskyddsinstitutet har fyra fall kopplats epidemiologiskt till två olika mjölkgårdar på Gotland.



Förorenat brunnsvatten, mer utevistelse, vad och kontakt med nötkreatur, får och getter är några av förklaringarna till en ökad risk för ehec-smitta. Förorenat brunnsvatten tros vara en orsak till ökningen av ehec-fall i år, enligt Smittskyddsinstitutet. ATL.nu