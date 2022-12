ATL Magasinet fick en exklusiv intervju med kungen under årets älgjakt där han för första gången kommenterar bilden.

Tvekar

Innan kungen hämtar sitt gevär för fotografering tvekar han först ett ögonblick. Sedan förklarar han varför medan han tar fram sin Sauer 80 med kikarsiktet Zeiss varipoint ur fodralet.- Det finns en rolig bild på Youtube som föreställer mig jagandes ubåtar. Själva jaktbilden togs vid älgjakten på Halle- och Hunneberg för några år sedan när jag hämtade geväret från bilen och just när jag tog ur det ur fodralet. Då togs den här fåniga bilden och nu är den överallt. De har klippt in mig i skärgården med en fyr i bakgrunden och jag står upp till midjan i vattnet med bössan neråt, säger kungen och fortsätter:- Jag skrattade faktiskt åt bilden, man måste ha lite humor. Men att jag tvekade nu beror på att det så lätt blir fel, säger kung Carl XVI Gustaf till ATL Magasinet under årets älgjakt. Hela intervjun med kungen hittar du här!