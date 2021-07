Maltkorn kvar på hög nivå

Vete:

Matifs novemberkontrakt fortsatte sjunka, ner till 209.50 i fredags vid stängning.

Det har inte varit några stora händelser över huvudtaget den här veckan. Putin förlängde officiellt exportförbudet till juli nästa år. Det har varit oroligt i Frankrike. Storbritannien har lagt ett kraftfullt sparprogram i underhuset. Det rappoteras om en god väntad skörd i Argentina, så mycket som 12 mt. Samtidigt varnas för gräshoppor i Australien.

Kanske händer inte så mycket förrän nästa USDA-WASDE-rapport kommer i början på nästa månad.

Vi tror att vetepriset kommer att röra sig "sidledes" och rekommenderar en neutral eller kort (netto såld) position så länge vetepriset inte går över 236 euro per ton.



Maltkorn

Medan vetepriset har backat i veckan, ligger maltkornet kvar på en hög nivå, i samma intervall som förut, 220 - 240 euro per ton.



Raps

Rapsterminerna på Matif låg kvar oförändrade, på hög nivå, strax under 390 euro. Prisuppgången sedan förra året har tappat mycket kraft och står nu och väger. Det kan bli ett brott över 390 euro pga efterfrågan och prisuppgång på sojabönor, eller så tappar trenden kraft och priset på raps faller tillbaka. Det skulle kunna hända något avgörande i den kommande veckan.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 1 procent i veckan till 1199 cent/bu.

"US export inspections" låg på årshögsta nivån 59 mbu, varav Kina stod för 68 procent. Säsongens export är nu uppe i 178 mbu, vilket är 68 procent mer än förra året.

Brasiliens sådd är till 10 procent klar, jämfört med 7 procent för genomsnittsåret den här veckan. Bönderna har sålt 23 procent av den kommande skörden, vilket för den här veckan är lite mer än normalt, 21 procent. Mato Grosso, som är det viktigaste sojadistriktet i Brasilien väntar på regn för att kunna så. Det har regnat 25-50 procent av normal nederbörd. La Niña är den starkaste på 50 år!! (La Niña är ett globalt väderfenomen, som gör det blött i Asien och torrt i Europa och på hitsidan av anderna).

Kinas tillväxt under tredje kvartalet sjönk till endast 9,6 procent, men inflationen är den högsta på två år, 8 procent, varav maten står för huvuddelen. Efterfrågan på kött ökar snabbt i Kina och kalkylen för "crushers" i Kina är lätt att räkna hem.

Jag är positiv till priset på sojabönor.



Majs

December-majs var i princip oförändrad i pris i veckan som gick.

Exportdata från USA kom in lite lägre än väntat, vilket dämpade prisuppgången.

Vi har ett "gap" i kursdiagrammet och marknader tycker ofta om att "stänga" sådana, därför vore det inte otänkbart med en rekyl ner mot 525 cent igen, men det torde i så fall vara ett köptillfälle.

Jag är fortsatt positiv till majs.



Gris

Gris terminerna med avräkning i december fann stöd, där man kunde vänta sig att de skulle göra det.

Vi var naturligtvis på Elmia-mässan för jordbruk i Jönköping i veckan och de svenska grisproducenter vi talade med berättade antingen om väntade förluster på produktionen eller om att de skulle sluta med verksamheten. Det berättades om att slakterierna gärna vill ha mer gris levererat, men att priset ändå inte går upp.

Detta stödjer vår vy att priset på gris / kött måste stiga, eftersom kostnadsnivån har stigit kraftigt när vete, majs och sojabönorna har stigit kraftigt i pris.



Urea

I takt med att priset på spannmål har stigit, har även priset på urea stigit. Priset för ett ton prillad urea i Yuzny är nu 335 dollar. Det är en uppgång med 10 dollar / ton sedan förra noteringen. Priset har stigit stadigt sedan månadsskiftet maj-juni när priset bottnade på 220 dollar per ton. Torbjörn Iwarson