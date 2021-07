Målet om ekologisk odling nås inte

Det konstateras i en statistikrapport från Jordbruksverket. Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark var vid slutet av 2009 9,8 procent. Ingår marken under omställning blir det 12,5 procent.



Om man räknar in redan omställd mark och mark under omställning är det en ökning med 23 procent från 2008. Även om det ökar är det långt från regeringsmålet att 20 procent av jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk vid utgången av 2010.



De län som har störst andel omställd jordbruksmark under fjolåret är Värmland och Jämtland, med omkring 14 procent. Lägst andel omställd mark har Skåne, men även Västerbotten, Blekinge, Kalmar, Halland och Norrbotten har relativt sett låga andelar.



I Västra Götalands län har man de största arealerna ekologisk odling och stod för 23 procent av den ekologiska odlingen i Sverige, samtidigt som länets samlade jordbruksmark (konventionell och ekologiskt odlad) stod för 17 procent av Sveriges totala jordbruksmark.



58 procent av den ekologiska odlingen på åkermark domineras av slåtter- och betesvall. Spannmål odlades på 27 procent.



Fotnot. Redovisningen avser all areal som följer EU:s regler för ekologisk produktion, alltså även KRAV:s och Demeters regler. ATL.nu