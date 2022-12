Mäklare varnar för felaktiga skogspriser

Prisnoteringar på skog visar snittpriset på genomförda affärer och kan vara långt ifrån en enskild fastighets verkliga värde. Trots det används noteringen inte sällan som beräkningsgrund för till exempel generationsskiften, underhandsöverlåtelser eller budgivning.

Rådet är att kalla in en värderingsman i stället för att sätta helt fel prislapp eller betala för mycket för fastigheten.Sju fristående mäklarfirmor har i sin undersökning tittat på 80 genomförda fastighetsaffärer som de har förmedlat i Götaland under 2014 och jämfört dem med genomsnittspriset 551 kronor per skogskubikmeter (kr/m3sk).Mäklarnas sammanställning visar att endast 30 av 80 affärer låg inom ett prisintervall på 50 kronor upp eller ned från genomsnittspriset. En majoritet av fastigheterna såldes alltså för ett pris klart över eller under genomsnittspriset.Med stor sannolikhet är bilden densamma i stora delar av Sverige, enligt Örjan Carlsson, fastighetsmäklare på mäklarbyrån Skogsmark.Han varnar för att det kan bli ordentligt fel när genomsnittspriset används blint för att värdera en enskild fastighet och befarar att en betydande del av genomförda fastighetsaffärer görs upp till felaktiga priser.– Det verkliga värdet kan skilja sig markant från genomsnittnoteringen och avgörs av faktorer som belägenhet, bonitet, trädslagsfördelning, åldersklassfördelning och kanske viktigast det genomsnittliga virkesförråd per hektar, säger han.Grundrådet är därför att alltid ta hjälp av en värderingsman inför skarp affär.– Skogsbruksplanen är alltid första steget men kontakta sedan en sakkunnig som kan sätta ett faktiskt värde på skogen och den enskilda fastigheten, säger Örjan Carlsson.Han pekar på att köpet av en skogsfastighet dels handlar om själva marken och dels om det lager med virke som står och växer.– Väg in att en fastighet med mycket stående virke blir dyrare per hektar men sannolikt billigare per kubikmeter än snittet, säger Örjan Carlsson.Han menar att officiella genomsnittsnoteringar är bra för att se generella pristrender över tiden och kan användas till grova uppskattningar men knappast som underlag för en enskild skogsaffär.