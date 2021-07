Majsen på rekordnivå

Förra veckan inleddes med crop ratings för vete, som chockade marknaden genom att vara så dåliga. På fredagen kom WASDE, som gav en uppdatering inte bara av prospective plaintings-bilden som USDA gav och WASDE:n för en månad sedan.



USDA brukar inte vilja chocka marknaden, utan förändringar släpps till oss lite i taget. I den trenden ligger ytterligare högre utgående lager för vete och minskande lager för majs. Majspriset är nu så högt att det trycker upp vetepriset och man kan vänta sig subsitution, där man använder vete istället för majs i foderblandningar.





Southern Oscillation Index (SOI) har åter vänt till ett högre värde (mer La Niña). SOI har varit i La Nina sedan juli 2010.Professor Tjernström berättade på Handelsbankens årliga jordbruksmarknadsdag i torsdags att SOI väntas återgå till ett normalläge den närmaste månaden enligt de prognosmodeller som finns. Detta är oerhört viktigt att det sker, eftersom lagersituationen är så ansträngd för vete, majs och sojabönor.I måndags kom crop conditions från USDA. Vi som känt till statusen i Texas och några andra stater, blev inte förvånade. Men marknaden blev väldigt förvånad över att 32% av höstvetet i USA var i "poor" eller "very poor condition".Förra året var det 6%. Bara 37% var i good/excellent condition, mot ca 60% normalt. Detta fick priset att stiga abrupt.Det är fortsatt torrt i södra USA och det har rapporterats om att vetet bildar ax fast det bara är 2 dm högt.En fältresa gjord av lokala mäklarfirmor rapporterar att vetefälten i Kina har repat efter den värsta torkan på 60 år sig tack vare regn i februari och bevattning.Jordbruksministeriet rapporterade samma sak den 3 april, som sade att skörden som börjar i maj kan bli större än de senaste fem årens genomsnitt. Detta gör att Kina inte väntas importera vete i år.US Wheat Association tillkännagav i veckan att det endast är en tidsfråga innan nordamerikanska bönder går över till genetiskt modifierade sorter.Det torra vädret fortsätter i Europa. Ukraina sådde 761,000 ha före sista mars, 23% mindre än förra året, medan 93% av landets höstvete var i tillfredsställande skick. Ukraina borde producera åtminstone 20 mt i år. I onsdags tillkännagav landet att man tar bort exportförbudet den 1 juli. Sådden i Ukraina och Ryssland ligger efter, även om det är tidigt än.Om WASDE-rapporten som kom i fredags kan sägas att produktionen globalt lämnades oförändrad.Konsumtionen 1 mt lägre, vilket är konstigt eftersom det nästan inte är någon prisskillnad längre på majs och vete och fler borde byta ut majs till vete i foderblandningen.På papperet en ökning av utgående lager, men till nästa månad kan USDA ha tagit större hänsyn till substitution av majs med vete.Maltkornspriset har brutit den nedåtgående trendlinjen, vilket betyder att trenden inte längre är nedåtriktad.Rapspriset har gått upp och brutit nedåtgående motståndslinje och det indikerar att en uppgång kan vara förestående. På Handelsbankens årliga jordbruksmarknadsdag i torsdags berättade såväl lantbrukare som handlare att kanske så mycket som 50% av rapsen i Skåne är utvintrad.Vi hör samma sak från Danmark och från norra Tyskland. Det är en kombination av kallt väder utan snötäcke i vinter och att snön drivvis legat på för länge som ligger bakom. De flesta vi talade med tänkte så korn istället. I Kanada är det tjocka snölagret ett hot mot vårsådden av canola.Sojabönorna har rekylerat under veckan, men fick en skjuts upp efter WASDE-rapporten i fredags. Exportsifforna var svaga och det tyngde priset tidigare under veckan.Crush-margins i Kina är låga och det har därför till och med talats om att Kina skulle återexportera amerikanska bönor för att sedan kunna köpa brasilianska. Fundamentalt är fokus på vad Kina kommer att göra framöver. Just nu är Brasiliens president Dilma Rouseff på besök i Kina.För novemberkontraktet är det den starka motståndsnivån på 1400 cent som håller emot just nu. Frågan är om den nivån ska brytas nästa vecka?Tekniskt har vi noterat att förra veckans rekyl skedde på lägre omsättning, men fredagens uppgång skedde på högre omsättning. Detta tyder på att marknaden är uppåtriktad och vi gissar att priset bryter upp i veckan.Produktionen justerades upp 2.6 mt för Brasilien och 500 kt för Paraguay.I princip oförändrad, så globala lager väntas bli 2.6 mt högre än för en månad sedan.Det är fortfarande en kamp om arealen mellan sojabönor och majs i USA i vår. Och sojabönor måste hänga på prismässigt för att inte förlora areal till majsen.Majs nådde ett nytt all-time-high den här veckan och slog därmed prisrekordet från 2008. Efterfrågan visar inga tecken på att minska pga det höga priset. USDA justerade upp den etanoldrivna efterfågan med 50 mbu. När nu oljepriset har fortsatt att stiga och borde nå ett nytt prisrekord inom några månader, är det svårt att se hur etanolefterfrågan ska minska.I veckan var centrala USA (Midwest) för blött för sådd, men i Argentina och Brasilien är det fuktigt, men inte så pass att inte skörden är i full gång. Muito bom!Den Sydamerikanska skörden kommer att lätta lite på situationen. Användningen av gmo-soja bidrar till att den andra skörden, av majs, safrinha, ökar. Gmo-soja lämnar mer fukt kvar i marken för den andra grödan.Justerades upp med 2 mt för Brasilien och Sydafrika ner 0.5 mt.Upp 3 mt för Kina och 0.5 mt för Brasilien.Det är verkligen märkligt hur Kina väntas öka importen och samtidigt redan ha hälften av all majs i världen tryggt i bingen. USA har inte mycket mer än ¼ av vad Kina har. Vem tror på det?Grosshandelspriset på gris har enligt USDA fallit och ökat intresset från andra länder att köpa, vilket återigen drivit upp priset till det högsta på 7 månader, den 5 april.Priset har klättrat med 22% på ett år. Exporten i januari låg 17% högre än för ett år sedan och nötköttexporten var 24% högre.De höga priserna på foder har inte minskat produktionen av kött, utan det är efterfrågan som har ökat. Den, i sin tur, drivs av den pågående högkonjunkturen.I USA har nötköttsproducenterna varit lönsamma, trots stigande foderpriser.Tekniskt är 95 cent på aprilkontraktet en viktig motståndsnivå. Skulle vi se ett brott på uppsidan av det, vilket nog är mest troligt, kan prisuppgången fortsätta.Torbjörn Iwarson