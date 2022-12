Magnusson ställer upp ändå

Thomas Magnusson hade meddelat att han står till valberedningens förfogande inför stämman i slutet av maj. När valberedningen sedan kom med sitt förslag till ny styrelse var i stället Sven Norup från Knislinge och Mikael Bäckström från Aneby föreslagna som nya ledamöter. Växjöbon Thomas Magnussons namn fanns inte med. Det hindrar honom dock inte från att ställa upp för omval.

Kontakter till industrin

Valberedningen vill förnya

– När jag fick beskedet från valberedningen blev jag lite ställd och fundersam. Sedan när man får lite distans till det hela och dessutom telefonsamtal och mejl från olika håll och kanter, ja då började jag fundera att jag kanske har en del att tillföra ändå, säger Magnusson.Hur har samarbetet i styrelsen sett ut?– Jag tycker det fungerar bra. Vi har ju olika bakgrunder i styrelsen. Många av oss är ju bönder naturligtvis, men en del är mer engagerade i skog och miljö och jag har engagerat mig mer för marknad. Det är inget att sticka under stol med att just den livsmedelsproducerande delen och det jordbruket som står för volymerna alltid har varit mina hjärtefrågor.Det Thomas Magnusson tycker att han har att tillföra styrelsen är en nära kontakt till livsmedelsindustrin. Dels sitter han med i Lantmännens styrelse och har i egenskap av ordförande för LRF Kött också kunnat odla kontakter med de stora slakterierna.– Ni har vi kommit en bra bit på väg i arbetet med LRF Kött. Vi samarbetar bra med slakten och har hittat mötesplatserna och nätverken.Thomas Magnusson, som också är vice ordförande i de europeiska jordbrukskooperativens intresseorganisation Cogeca, menar att kopplingen till livsmedelsindustrin särskilt behövs i samband med utformandet av en nationell livsmedelsstrategi.– Ska vi förverkliga och tro på en livsmedelsstrategi är det viktigt att riksförbundsstyrelsen har en koppling till livsmedelsindustrin. Det mesta vi producerar går genom industrin och det är ju industrin som ska ta fram nya produkter och möta handeln.Enligt valberedningens ordförande Stig-Erik Carlsson ser förslaget till styrelse ut som det gör för att man vill få in nytt blod i styrelsen.– Vi vill ju ha en kontinuerlig förnyelse i styrelsen. Det handlar ju inte om att Thomas skulle ha gjort ett dåligt jobb, säger han.Stig-Erik Carlsson blev förvånad när han hörde att Thomas Magnusson trots allt kandiderar.– Jag känner en viss förvåning måste jag säga, men det är upp till Thomas och det är hans beslut. Sedan lämnar vi ju bara ett förslag, det är ju stämman som beslutar.