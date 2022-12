Ett år efter det ryska importstoppet är ostdisken hos Prisma i S:t Petersburg

Maasdamer och tilsiter säljs under det tyskklingande varumärket Schönfeld. En edamer av varumärket Gyllene Europa har väderkvarnar och holländska träskor på förpackningen. Parmesan med italienska flaggans färger.

Men allt är fusk och fejk. Import från EU-länder är förbjuden sedan ett år. Osten är gjord på rysk mjölk av ryska mejerister i Ryssland.– Vi tvingades ersätta en tiondel av vårt matvarusortiment. Valio och Arla var stora varumärken hos oss, säger Marita Koskinen som är chef för finländska kooperationens Prisma-butiker i S:t Petersburg.Idag får Valio och Arla bara sälja varor tillverkade i koncernernas egna ryska fabriker eller laktosfria produkter tillverkade i väst eftersom de är helt undantagna från importstoppet.De mejerivaror som ersätter den förlorade importen tillverkas i Ryssland och Vitryssland, eller länder som inte omfattas av blockaden som Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland och Argentina.När den brittiska tidningen The Guardian några veckor före årsdagen smakade sig igenom substituten fick en rysk parmesan noll poäng av tio möjliga. ”Stelnad tippex som luktar gympasvett”, var ett omdöme.– De tog väl i lite. Men jag är inte säker på att den ryska parmesan som vi säljer smakar särskilt bra, säger Marita Koskinen.I nordvästra Ryssland är estländska och litauiska matvaror av tradition populära eftersom länderna även som Sovjetrepubliker försåg regionen med mat. Finland har också gott rykte, särskilt bland de medelklasskunder som handlar hos Prisma. Ryska konsumentmyndigheter har inte reagerat på den egna industrins ostbluff. Däremot har den försökt få ledningen för butikskedjan Magnit fälld för att ha sålt varor som omfattas av embargot. Magnit vann i rätten, eftersom förbudet gällde import av varor, inte försäljning. Därför kan man i dyraste delikatessbutiken på paradgatan Nevskij prospekt ännu köpa äkta fransk brie som enligt expediten är importerad via Vitryssland.Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön har gjort dyra butiken ännu dyrare eftersom rubelkursen rasat. Reallönerna sjönk 30 procent och priserna steg 23 procent i mars jämfört med samma månad året innan. De rika som ännu har råd får skynda sig. Lagret av fransk brie på Nevskij prospekt lär snart ta slut. Ryssland har förlängt importstoppet i ännu ett år, tullen har fått nya order om att beslagta all olaglig import de hittar och en ny lag som förbjuder både import och försäljning är på väg att införas.Många ser importstoppet mest som ett sätt att få fart på den egna livsmedelsproduktionen.– I så fall kan det bli förlängning ytterligare något år, säger Marita Koskinen.Hon tror att delar av importen kan återupptas den dag förbudet upphör.– Vissa varumärken från Finland, Estland och Litauen kan ta tillbaka delar av sina förlorade marknadsandelar. Men inte allt. Svenska bönder ska inte räkna med att snart kunna sälja några stora mängder mejerivaror till Ryssland, säger hon.Kunden Mikhail, som inte vill säga sitt efternamn där han står vid Prismas mejeridisk, tycker att importstoppet är dåligt.– Vi behöver importera mat eftersom vi inte har tillräcklig egen produktion.Förr köpte Mikhail helst importerad maasdamer.– Den är billig och ändå lite kryddig. Den ryska osten är inte i närheten av originalet, säger han.