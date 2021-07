Lyckat köp startade avelskarriären

SANDHULT ATL

Syskonparet är uppväxta i Göteborg och startade sin egen avelsverksamhet för fem år sedan då de fick sista första föl efter halvblodsstoet Marconette. Hon är nu dräktig med sitt femte föl sedan hon kom till Ellinor och Gabriella Strandäng.



Hästintresset har tjejerna själva utvecklat. De började på ridskola, tjatade till sig varsin ponny och har haft ett flertal hästar sedan dess. Marconette köpte de när Ellinor hade blivit för lång för att ha ponny och henne har de nu haft i åtta år.

- Det är hennes förtjänst att vi gör det här, säger Gabriella Strandäng.





Fint sto

Den enda tiopoängaren

Rider in hästarna själva

Utan att veta om det hade de fått ett AB-premierat diplomsto och flera personer påpekade att de borde ta föl på henne.- Vi var egentligen inte så intresserade av avel men alla sa att Marconette var så fin. Och sen började hon bli lite gammal så vi blev lite sugna, säger Ellinor Strandäng.För att deras första föl Aksent skulle få sällskap köpte de en ettårig hingst, Never Stop. Han såg inte mycket ut för världen när de fick honom, berättar Ellinor, men som treåring vann han treårschampionatet i hoppning.- Vi var oroliga att vi skulle göra bort oss, men så kommer vi, två blondiner från Borås ner till Flyinge och råkar slå allihop. Det var inte väntat, säger Gabriella och skrattar.Never Stop var den enda som fick en tiopoängare i tävlingen och han såldes senare till landslagsryttarna Lisen Bratt och Peder Fredricson. Nu har de tagit två föl efter samma hingst, Non Stop R, och drömmen att få en egen uppfödning till championatet.Hästarna de föder upp har hoppblod trots att Ellinor och Gabriella helst rider dressyr.- Det känns ju lite missriktat att vi föder upp hopphästar men rider hellre dressyr. Men det spelar egentligen ingen roll om det är hopp- eller dressyrstam på unghästarna de ska ju ha samma grundutbildning ändå, säger Ellinor.Hon och systern rider in hästarna själva, men är inte rädda för att ta hjälp om det behövs.- Om hästarna ska prestera och marknadsföra sig själva behöver de någon som kan ge dem en ärlig chans.Än så länge har aveln inte gett mycket klirr i kassan, syskonen delar på alla kostnader "och på de få kronor de får in när de säljer".De siktar inte heller på avel i stor skala, men vill fortsätta på den grund de har skapat med Marconette.- Nu har vi två stoavkommor efter henne och det hade varit roligt att kunna gå vidare med dem. Och vi vill bidra lite till aveln framåt och ta fram riktiga kvalitetshästar, säger Ellinor.Tove Nilsson