Lyckat år för Sveaskog

- Sammantaget har 2014 varit ett framgångsrikt år, konstaterar Sveaskogs vd Per Olof Wedin.

5-procentig ökning

Högre priser

God efterfrågan

Splittrad framtidsbild

Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 5 procent till 1 641 miljoner kronor.Det kan jämföras med 1 565 miljoner kronor motsvarande period föregående år."Förändringen beror på 3 procent högre leveransvolymer och i genomsnitt 3 procent högre priser", skriver Sveaskog i delårsrapporten.Det operativa rörelseresultatet uppgick till 402 (275) miljoner kronor, främst till följd av en 4-procentig ökning av leveransvolymerna och 5 procent högre priser.Kvartalets resultat landade på 870 miljoner kronor, att jämföra med 767 miljoner kronor ett år tidigare.Utslaget på helåret blev Sveaskogs operativa rörelseresultat 1 254 (978) miljoner kronor.Nettoomsättningen uppgick till 6 232 (6 056) miljoner kronor, främst som en följd av högre virkespriser.Resultat ökade från 1 475 miljoner kronor till 1 691 miljoner kronor.Efterfrågan på sågtimmer var enligt Sveaskog god under 2014, med stigande priser tack vare en något starkare byggkonjunktur i Europa.- Den svagare kronan har också varit bra för våra kunders exportaffärer, säger vd Per-Olof Wedin i en kommentar.Under året har det varit ett visst överskott av massaved på marknaden, vilket har medfört att priserna legat stilla.Sveaskogs försäljning av sågtimmer ökade med 7 procent och av massaved och flis med 2 procent under året.Efterfrågan på biobränsle beskrivs som fortsatt svag på grund av låga elpriser och konkurrerande bränslen.Sveaskogs leveransvolymer av biobränsle minskade med 26 procent under året.Framtidsutiskterna är enligt Sveaskog något splittrade, eftersom förändringarna varierar från marknad till marknad.Efterfrågan ökar mest i Tyskland och Storbritannien. Även i Sverige ökar byggandet, liksom i USA.Importen av sågade trävaror minskar i Mellanöstern och Japan medan den ökar i Nordafrika.