Lugnt på vetemarknaden

Priserna hålls höga av den ansträngda lagersituationen men de kommer inga nyheter som motiverar ytterliggare uppgång. Samtidigt lär inte priserna falla betydligt före vi ser nästa års skörde data.

Kinas råvarubörser i Dalian och Zhengzhou höjer marginalsäkerhetskraven på terminspositioner till 10% för en rad råvaror, bland annat sojabönor och majs, effektivt från 29 november. Detta är ett led i statens strävan att avbryta spekulationen och prisuppgången på mat i Kina. Samtidigt säljer man vara från sina statliga lager. Sedan slutet av oktober har staten sålt 25.5 mt från statliga lager, varav 13.5 mt varit vete och 5.4 mt varit majs. Vi tolkar detta som kortsiktiga "lösningar", som inte påverkar efterfrågan.



Tekniskt är uppåttrenden bruten och i princip är även den "sidledes" rörelse vi sett också bruten, vilket alltså signalerar att man inte bör vara netto-köpt / lång vete.

Vi fortsätter att ha säljrekommendation på vete beträffande årets skörd. Vi är mindre negativa till priset för nästa års skörd.



Maltkorn

Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd fortsatte stiga i veckan som gick och närmar sig nu 240 euro per ton.



Raps

Rapsterminerna på Matif fortsatte att klättra, då konkurrerande sojan stöds av en stigande dollar / fallande euro.

Trenden är stigande för rapsfröpriset med leverans efter sommarens skörd.



Sojabönor

Januarikontraktet på CBOT var oförändrat i veckan till 1238 cent.

Kinas import av sojabönor under oktober - december väntas bli 14 miljoner ton, vilket är 38 procent mer än samma period förra året.

CNGOIC, det nationella spannmåls och matoljeinformationscentret, beräknar å andra sidan att importen av sojabönor i år kommer att uppgå till 54 mt, en ökning med 27 procent sedan förra året.



Vi förväntar oss fortfarande nya högsta priser för soja och majs men vidare uppgång kanske kommer dröja till 2011. Fundamentalt så kommer den amerikanska marknaden att fortsätta bli stramare då rådande höga priser inte är så höga att de verkar negativt på konsumtionen. Importvågen som startade denna hösten från flera stora länder lär fortsätta under början av 2011 och ge priserna ytterligare stöd.



Majs

December-majs steg med 0,5 procent till 546 cent under veckan.

Tillgången på majs kommer att vara begränsad under det kommande året och det är troligt att någon form att ransonering kan förekomma. Etanolproduktion har blivit det näst största användningsområdet i USA, och konsumtionen till etanol väntas bli bara 10 procent lägre än till foderråvara för nöt och hönsfåglar under 2011. Totalt sett går 35 procent av amerikansk majs till etanolproduktion. Högre oljepris ökar intresset för etanol och 2011 kommer säker vara ett år med stort intresse för etanol.



Grispriser

Gristerminerna med avräkning i december steg ytterliggare 2,7 procent under veckan och står i 70 cent/lb, vilket motsvarar 10,84 kr/kg

Enligt USDAs månadsrapport över lagersituationen för fryst mat så har lagren av fryst griskött ökat med 12,7 procent i oktober. Det är inget ovanligt eftersom okotber nästan alltid är månaden med årets högsta produktion i USA. Industrin lagrar upp inför säsongsmässig stark efterfrågan inför jul och lägre produktion under julhelgerna. Lagren är samtidigt 7,4 procent lägre än vid samma period förra året vilket ger stöd åt priserna.



Vi fortsätter ett rekommendera köp gris på den allt dyrare foderråvaran som på sikt pressar upp köttpriset.

Förra veckan skrev jag att terminer med förfall efter februari var köpvärda på Eurex. Den här veckan kan vi konstatera att den termin som stigit mest är mars-kontraktet. Även februari har stigit. Vi tror att det nu är dags för de senare kontrakten, särskilt maj-kontraktet på Eurex att stiga, drivet av två saker: för det första kraften från höga foderkostnader och för det andra för att de amerikanska grisarna blivit dyrare. Torbjörn Iwarson