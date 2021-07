Lugnt för jordbruksprodukterna

Det var små kursrörelser förra veckan, där USA var stängt pga Thanksgiving under torsdag och fredag. Veckans största prisrörelser kom från sojamjölet - där Kina fortsatt att köpa nästan alla bönor som exporteras från USA. Terminspriser på Lean Hogs i Chicago steg också i veckan med 5 till 6 procent beroende på kontrakt - mer på kortare kontrakt, vilket indikerar en viss bristsituation orsakad av för liten produktion och plötslig efterfrågan.



Vete

Chicago backade i veckan, men rent tekniskt gav trendlinjen från botten i oktober stöd. 550 cent utgjorde i sig självt också ett stöd. Trenden är trots allt - alltjämt - uppåtriktad.

Som vi påpekade förra veckan, är 600 cent ett relativt starkt tekniskt motstånd för Chicagovetet. Vi tror det kan behövas mer konsolidering för att ta sig igenom den prisnivån, men om marknaden inte håller sig på den här nivån eller går upp, bryts trendlinjen och en djupare nedgång mot 500 cent signaleras.



Matif är rejält mycket billigare än Chicago, vilket är märkligt med tanke på att för Matif finns intervention som en kudde.



Vi ställer nu också pris till våra kunder på terminer med leverans på Matif för november 2011 och 2012. Dessa priser var i fredags:



Nov 2011: 150 euro per ton

Nov 2012: 157 euro per ton



Dessa priser finns inte på börsen, eftersom dessa kontrakt inte handlas än.



Majs

Fundamentalt kommer rapporter om lägre produktion i Kina, USDA:s crop progress är inte kul läsning. Priset på majs i Chicago var i stort sett oförändrat på veckan, fram till fredagen - Dubaibekymren till trots. På fredagen steg priset ordentligt.

Tekniskt är trenden upp, men de här nivåerna var under våren ett "golv" för priset, innan priserna föll ner mot 325 cent. Nu fungerar botten som ett "tak". Kommer det mer "bullish" nyheter så - kanske - kan priset gå upp mot 450, men visshet om det får vi först om priset tar sig över 425.



Raps

Rapsfröet är av allt att döma på väg mot 290. Skulle priset gå högre än så, ja, då har vi ingen gräns förrän vid 330. Jag har ofta sagt att 330 är den nivå som gäller. Det är för odlaren en god och lämplig nivå att hoppas på att få sälja på.



Sojabönor

Kina köpte 71 procent av exportvolymen från USA i veckans statistik. Det är ännu 3-4 månader innan Argentina och Brasilien börjar förse marknaden med bönor. Sådden i Brasilien har gått över förväntan. Sådden är avklarad till 75 procent. Snittet för de senaste fem åren är 67 procent samma tid på året. Dessutom är sorterna till 25 procent tidiga och högavkastande.



Normalt är skörd i Brasilien under mars, april och maj, men med snabbväxande sorter kan det vara ännu tidigare. Argentina börjar skörda i april.

Innan dess skall dock världen ha sina bönor och Kinas aptit verkar vara bottenlös. Det kan bli fortsatta kurslyft.Torbjörn Iwarson