LRF-stämman minut för minut

SKÖVDE ATL

Torsdag klockan 14.40

Lars-Göran Pettersson avslutar stämman.

-Vi har aldrig haft sådan uppställning från den politiska sidan, från båda lägren. Fönstret är öppet, så vi ska på olika sätt köra på, säger han.

- Vi ska fortsätta att arbeta med förtroendefrågan, både inåt och utåt. Det får aldrig finnas någon tvekan om att medlemmen har LRF:s stöd i ryggen.



Torsdag klockan 14.30

Avgående valberedningsledamöter avtackas: Elin Söderholm, Henrik Alvarmo, Ronny Johansson och Bo Rundqvist.



Torsdag klockan 14.10

Avgående styrelsemedlemmar avtackas: Elisabeth Gauffin, Christer Segersteen, Eva-Karin Hempel, Ulf Sahlin, Herbert Nyman och Per Petersson.



Torsdag klockan 14.00

- Det blev 1 500 hotellnätter, säger Ingvar Persson om sitt engagemang i bondeorganisationerna.

- Det kom som en total överraskning, att jag skulle få guldnålen för hade jag vetat hade inte kostymen hängt i bilen, säger Lars-Eric Åström som fick nålen i skjortan.

- Orden räcker inte riktigt till så det blir bara ett stort tack, säger Elisabeth Gaffin.

- Tänk på att det är ni som visar vägen framöver, säger Herbert Nyman.



Torsdag klockan 13.45

LRF:s guldnål utdelas till Ingvar Persson, Milko, Lars-Eric Åström, Södra, Elisabeth Gaffin, Arla och förbundsstyrelsens "utrikesminister", och Herbert Nyman, Norrmejerier och förbundsstyrelsen.



Torsdag klockan 13.45

LRF-stämman 2011 äger rum på Sånga-Säby den 24-25 maj.



Torsdag klockan 13.40

Peter Borring, LRF Östergötland, tar åter upp frågan om stämmomaterialet i form av ljudbok. Han tycker inte att svaret i går, om att det tar för lång tid att producera en ljudbok, var bra.

- Det finns medlemmar med läs- och skrivsvårigheter, sa han.

LRF:s vd Anders Källström lovar att titta på frågan igen.



Torsdag klockan 13.40

- Vi tycker att det är konstigt att man kan få så olika analyssvar på ett parti spannmål, säger Per Willen, LRF Örebro, som vill se en certifierad metod för hur kvalitetsmätning vid spannmålsanalyser ska införas.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Det var den sista av 68 motioner på stämman.



Torsdag klockan 13.35

Stämman beslutar enligt styresens förslag med tillägg av Hallands andra attsats om att Sveriges EU-representanter ska påverkas så att de verkar för att alla EU:s burkar pantsätts.



Torsdag klockan 13.35

Halland har motionerat om högre pant på burkar för att de nte ska slängas i naturen och orsaka vasst i nötkreatur. hallänningarna var dock nöjda med styrelsens svar som hänvisar till en påbörjad obduktionsundersökning.

- Hjälp till att lämna in obduktionsunderlag, uppmanade Herbert Nyman, förbundsstyrelsen.



Torsdag klockan 13.30

Anna-Karin Hempel, förbundsstyrelsen, svarar lite svävande på en motion om att LRF ska varra representerat i Trafikskadenämnden.

- Vi har inte varit medvetna om detta, tack för at du uppmärksammade det för oss, sa hon till Jan Thoren, LRF Gävleborg.



Torsdag klockan 13.30

Stämman beslutar att styrelsen ska bevaka förutsättningarna för lantbrkets transporter inte inskränks vid ny- och ombyggnad av vägar.

- Det är inte roligt att köra med en Rapid på väg, säger Lennart Bogren, LRF Skaraborg.



Torsdag klockan 13.10

En motion från Jönköping uppmanas till rådgivning och information till dem som startar samverkan i olika former och kooperation. Thomas Boden, Lantmännen tycker att det är konstigt att styrelsen svarar att detta redan sker. Han tycker att det också handlar om hur vi hanterar de kooperativa företag som redan finns och yrkar bifall till motionen.

Thomas Magnusson, förbundsstyrelsen, påpekar att i styrelsens svar finns ingen motsättning mellan nya och gamla kooperativ. Budskapet att den ekonomiska föreningen är en utmärkt företagsform behöver spridas mer, säger han.

Styrelsens svar, att motionen ska anses besvarad, vinner.



Torsdag klockan 13.00

Ingen talare anmäld när två motioner om rovdjur skulle debatteras! Klubbslag rakt av, styrelsen ska arbeta för att fullgott, rättssäkert och statligt finansierat ersättnigssystem för rovdjursskador och att alla kostnaderna för rovdjurspolitiken tydliggörs.



Torsdag klockan 12.45

Motionsbehandlingen återupptas efter lunch. Fågelskador är det första ämnet.



Torsdag klockan 13.00

Ingen talare anmäld när två motioner om rovdjur skulle debatteras! Klubbslag rakt av, styrelsen ska arbeta för att fullgott, rättssäkert och statligt finansierat ersättnigssystem för rovdjursskador och att alla kostnaderna för rovdjurspolitiken tydliggörs.



Torsdag klockan 12.45

Motionsbehandlingen återupptas efter lunch. Fågelskadorär det första ämnet.



Torsdag klockan 12.05

Styrelsens förslag till attsats antogs. Det innebär bland annat att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att det ska bli förbjudet att utfodra vildsvin i problemområden.



Torsdag klockan 12.00

Stämman beslutar anta styrelsens attsatser utom den första, där står en attsats från Jönköping emot. Votering begärs.



Torsdag klockan 11.55

Thomas Magnusson, förbundsstyrelsen, uttalar sig emot utfodringsförbud men för fällfångst. Nu är talarlistan slut.



Torsdag klockan 11.50

Christer Segersteen tycker att det finns mycket att lära av dem som haft vildsvin länge i Skåne och Blekinge.

- Här måste det till utbildning och samverkan.



Han påpekar också att det går att sätta press på markägare som inte sköter sig. Länsstyrelsen kan ge en arrendator jakträtt om markägaren inte skjuter vildsvin.



-Det fungerar att styra grisen med utfodring, det går på många ställen, säger Stefan Brunander, Sjuhärad.

Men resultatet kan bli att man ökar stammen i stället.



Torsdag klockan 11.40

Det blir streck i vildsvinsdebatten. Inga nya förslag kommer in och talarlistan ska betas av.



Anna Kristoffersson, Scan, är tveksam till totalförbud och vill ha ett förtydligande: är åtling och utfodring samma sak i den här debatten?

Stig Lundström:

- Nej det är inte samma sak, men vid ett förbud kan det bli samma sak.



Torsdag klockan 11.35

Lena Ahnstedt, Jönköping, vill också ha förbud mot utfodring.



Stig Högberg, förbundsstyrelsen, är medveten om problemen.

- Men det gäller att finna förslag som är rimliga och går att genmföra.



Lars Carlsson, Östergötland, förstår inte varför någon är rädd för förbud mot utfodring.

- Vildsvinen är inte beroende av utfodring för sin överlevnad.



Per Brunberg, Blekinge, tycker att 15 år med vildsvinen har varit lärorika. Det är skillnad på åtel och vansinning utfodring, menar han. Dispensansökan kan göra det krångligt.

- Om man inte hajar det här med utfodring, kan man bara titta på baren i går kväll. Där var det ganska klart vad som var lock och utfodring.



Torsdag klockan 11.30

Även Stefan Brunander, Sjuhärad, ställer sig bakom Jönköpings krav på förbud mot utfodring med möjlighet att söka dispens hos viltförvaltningsdelegationen.

Han ser en stark koppling mellan utfodringen och att vildsvinen ökar.



Sture Johansson, Mälardalen, visar ett bildspel om hur det ser ut när vildsvinen ökar.

- Men har tycker fortfarande inte att vi ska ha utfodringsförbud.



Torsdag klockan 11.25

- Det finns ingen anledning till att vi ska ha utfodring. Det är dags att vi tar på oss ledartröjan. Kämpar inte LRF för ett förbud kan vi inte vänta oss att andra ser det som ett problem att grisarna får mat som de inte ska ha, säger Bo Arvidsson, Jönköping, som vill rädda mjölkproduktionen i ett småbrutet landskap.

Han vill ha förbud mot utfodring med möjlighet till dispens.



- Vi har ingen möjlighet att stoppa de som missköter sig med utfodring som vi trodde förra året, säger Ronny Johansson, Väst.



Torsdag klockan 11.19

Det har gått undan ett tag i motionsbehandlingen. Men nu är det dags för vildsvin.



Torsdag klockan 11.17

- Svaret är bättre än motionen, säger Dalarnas Ulric Isacsson i det enda korta inlägget under punkten Betalt för bark på leveransvirke.

Nu ska man arbeta aktivt för att påvisa värdet av energifaktorn i rundvirke.



Torsdag klockan 11.15

- Ingen ska få ett reservat mot sin vilja. Det ska vi stötta, säger Christer Segersteen.

Lindfors fick gehör för uppropet.



Torsdag klockan 11.10

LRF Norrbotten vill ha begränsningar för hur mycket mark som får avsättas för naturvård på ett och samma område i Jokkmokks kommun.

Nils-Olov Lindfors, Norrbotten, föreslår att riksförbundsstyrelsen får uppdrag att genomföra ett markägarupprop för att stärka den enskilda äganderätten.



Christer Segersteen hänvisar till Tomas Mörtsells och hans egen artikel på Synpunkten i tisdagens ATL om att det borde vara nog med avsättningar när man har nått upp till målet.



Torsdag klockan 11.05

Fler skogsfrågor: nu handlar det om skogen som kolsänka.

I de internationella klimatförhandlingarna gäller det att bevaka skogsägarens möjligheter att aktivt äga och bruka skog.



- Skogen är en faktor för att hantera klimatfrågan. Så mycket pengar som möjligt ska föras ner till den enskilde skogsägaren, säger Christer Segersteen.



Torsdag klockan 11.00

Vice ordförande Christer Segersteen gav sig in i debatten under punkten nydikning och rensning av diken.

Han är bekymrad över Peter Erikssons (MP) uttalande om överavverkning under politikerutfrågningen i går.

- Sedan 1930 har det inte överavverkats ett enda år, säger Segersteen.



Han är också mycket bekymrad över en eventuell kilomterskatt. Prisbilden i skogen har vänt, skogsägarna tjänar pengar igen.

- Men en kilometerskatt skulle inverka negativt.



Torsdag klockan 10.53

Korta inlägg om konflikter som uppstår när bostäder byggs i närheten av aktiva brukare. Stämman beslutar att säga ja till en del av en motion från Dalarna: nu ska man undersöka möjligheterna att ändra lagen så att man kan få hållbara servitut för lukt.



Torsdag klockan 10.48

Riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta för att handläggningstiden vid prövningar av tillståndspliktig verksamhet ska få en maxgräns.



Torsdag klockan 10.40

Stämman återupptas. Några deltagare har droppat av, röstlängden upptag nu 142 personer. Nu handlar det om EU-byråkrati och besvär med CDB-kontroller.



Stämman antar motioner från Sjuhärad och Halland. LRF ska göra uppföljningar och utvärderingar av vad regelförenklingar betyder för den enskilde företagaren.



Torsdag klockan 10.20

Peter Borring, Östergötland, berättar att han passade på att ta upp de försenade stödutbetalningarna med jordbruksminister Eskil Erlandsson efter middagen i tisdags kväll. Borring tror inte på något förrän han har pengarna på sitt konto.



Anna Kristoffersson undrar om det här är lantbrukets största hinder för tillväxt. Administrationen kostar och animalieproduktionen drabbas. Trots universitetsutbildning har hon svårt att förstå vad som står i pappren.



Stämman beslutar att ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för en förskottsutbetalning i oktober. Och så länge det inte blir förskott ska man arbeta för utbetalning den 1 december.



Ajournering för kaffe.



Torsdag klockan 10.15

Det blir en snabb och intensiv debatt om hanteringen och utbetalningen av EU-stöd.

Stämman behandlar fem motioner och ilskan är stor över förseningarna.

- Det här får aboslut inte återupprepas, säger Håkan Lundgren, Sydost.



Anna Törnfelt, Gotland, tycker att bönderna är rättslösa i förhållande till myndigheterna, som visat handlingsförlamning.

- Man är mer räd för böter än att ge bönderna pengar i tid.



Torsdag klockan 10.05

Lennart Bogren, Skaraborg, är extremt kaffesugen och föreslår kafferast. Mötets vice ordförande Kjell Nilsson beslutar att det blir kvart över och får upp tempot i motionsbehandlingen.



Torsdag klockan 10

Höga taxor från Lantmäteriet är nästa debattämne.

- Det är inte rimligt att man tar en timtaxa på 2000 kronor, säger Peter Borring, Östergötland.



Stämman antar ett förslag från Östergötland om att undersöka möjligheten att tillsätta en kommission som ska nagelfara alla myndigheters agerande och berättigande. Andra förslag om översyn av Lantmäteriets priser och om delar av Lantmäteriets verksamhet kan konkurrensutsättas röstades ned i voteringar.



Torsdag klockan 9.45

Hans Johansson undrar om det finns krismedvetenhet på stämman (se kommentar här intill).

Det är en fråga som inte är helt enkel att svara på. De flesta uttalandena på stämman är inte så konkreta. Men det verkar finnas rätt stor enighet om att lantbruksnäringen ska arbeta för ökad produktion av livsmedel och att det krävs stora ansträngingar för att ta branschen ur krisen.



Torsdag klockan 9.40

Anna Richert undrar om slambeslutet följde styrelsens att-satser. Här kommer alltså ett förtydligande: Stämman gick på styrelsens linje, vilket bland annat betyder att riksförbundsstyrelsen ska fortsätta vara pådrivande inom Revaq. LRF ska inte ska arbeta för en policy som innebär stopp för avloppsslam på jordbruksmark och inte heller verka för ett tillfälligt stopp för spridning av Revaq-slam.



Torsdag klockan 9.35

Stämman beslutar att LRF inte ska verka för ändringar i miljöbalken.



Talarnas tid minskas från tre till två minuter för att stämman ska hinna med alla motionerna.



Torsdag klockan 9.25

Birgitta Carlander, Lantmännen, tycker att det är omoraliskt att lantbrukare inte får göra vad de borde få göra, medan kommuner kan göra ingrepp och vägar kan byggas.



- Den biologiska mångfalden behövs. Vi behöver bruka våra enheter rationellt, men vi som är unga och vill ha lantbruk i framtiden värnar om den biologiska mångfalkden, säger John Enander, LRF Ungdomen.



Torsdag klockan 9.15

Ändringar i miljöbalken, närmare bestämt det generella biotopskyddet, är nästa debattämne, som Skaraborg och Väst motionerat om. Kravet är att LRF ska verka för att det generella biotopskyddet inte ska omfatta arbeten där markägaren genomför kompensatoriska åtgärder.



Peter Tagesson, Sjuhärad, tycker att LRF ska vara skarpare.



- Styrelsen vill nå samma mål, men det är bättre att inrikta kraften på att få förändring, säger Helena Jonsson.



Torsdag klockan 9.10

Stämman röstar ned ett förslag från Skaraborg om att LRF ska arbeta för att fosfor skiljs ut direkt från slammet eller ur askan för att nyttiga substanser på ett säkert sätt ska kunna återföras till kretsloppet.



Torsdag klockan 9.05

Bengt Persson, förbundsstyrelsen, anger tre skäl för användning av slam:

- Slammet har spritts oavsett vad LRF har gjort. Och den enskilde lantbrukaren har fattat beslutet.

- Vi måste arbeta för att få in fosforn i kretsloppet. Forsforn kommer att ta slut.

- Slammet måste därför bli bättre, säger Bengt Persson och jämför LRF:s agerande med fotboll.

- Ska vi sitta på läktaren eller spela för SM-guld?



Torsdag klockan 9.00

- Om vi sätter stopp är det strutsbeteende, säger Håkan Rohden, Örebro.



- Slammet har blivit bättre, säger Ingemar Olsson, Scan, som jämför med övriga Europa.

I snitt används 40 procent av slammet, i Sverige används 25 procent. Och en stor del av maten vi äter importeras.



Marianne Andersson, Skåne, tycker inte att det är LRF:s uppgift att stoppa användningen av slam. Det bör vara upp till den enskilde företagaren.



Torsdag klockan 8.50

Efter debatt om post och telenät är det dags för avloppsslam på åker.



- Just nu känns detta som ett självmordsuppdrag, säger Monica Didriksson.

- Poängen med reningsverk är att fånga upp farliga ämnen. Då ser jag det som en självklarhet att slammet inte ska spridas på åkrar och grönområden. Kretsloppet bör brytas.

Hon undrar om den svenske bonden offras.



Torsdag klockan 8.40

Debatten börjar med service och infrastruktur på landsbygden.

- Det är viktigt att vi presenterr fakta för våra politiker, säger Stig-Erik Carlsson, Jönköping.

Stämman klubbar igenom motionen om digital infrastruktur. Riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att driva på kravet om bredband till landsbygdens folk och företag.



Torsdag klockan 8.30

Stämman öppnar för sista dagen.

Insamlingen till Kooperation utan gränser har gett drygt 9500 kronor, 2000 kronor mindre än förra året.



Onsdag klockan 17.30

Slut på debatten för i dag. De flesta motionerna återstår att behandla och debattera, vilket ställer krav på högre effektivitet i morgon. Stämmodeltagarna minglar med öl, cider och diverse tilltugg inför kvällens stämmomiddag.



Onsdag klockan 17.10

Brukandet av marken lockar flera att göra inlägg. Hänger landsbygdsprogrammet ihop med EU:s jordbrukspolitik? Ska all åkermark brukas? Det är några av frågorna.

Nåra debattörer menar att man inte bara ska pressa ut mer spannmål utan ta hänsyn till vad marknaden tål.





Onsdag klockan 16.50

Nästa debattämne är alternativa drivmedel och biogas.

- Politikerna är begeistrade. Jag vet inte hur många gånger de nämnde biogas i dag, säger styrelsens Carl Wachtmeister.



Onsdag klockan 16.45

Det blir votering om skatterna. Lennart Bogren vill ha ett tillägg om att LRF ska prioritera frågan om skatteneutralitet. I går fungerade inte det elektroniska systemet, men nu fungerar det. Stämman säger nej till Bogren, det blir en lite svagare skrivning i beslutet om energiskatter på de gröna näringarna.



Onsdag klockan 16.35

Stämman debatterar konkurrenskraft och beslutar att säga ja till en motion från Skåne. Riksförbundsstyrelsen ska fortsätta att arbeta för ökad konkurrenskraft.



Nu går debatten över till att handla om energiskatter.

- Vi ska inte ha de här skatterna, det är bara så, säger Lennart Bogren, Skaraborg, och hänvisar till föredragningen av politikerna på stämman.

- Glöm inte att kamp och vilja går före klass. Driv detta ärendet nu! uppmanar han LRF-styrelsen.



Onsdag klockan 16.25

Innan motionsförhandlingarna fortsätter sticker mötesordföranden Karin Andersson in en notering. Hon har varit med på många stämmor och förr inledde alla talare med "Herr ordförande...". Sedan blev det bara några per stämma som sa så och de senaste stämmorna är det inget som sagt "Herr ordförande".

- I år säger flera "Fru ordförande..." till både Kjell och Jonas, säger hon om sina vice.



Onsdag klockan 16.20

Debatten om generationsskiften och föryngring fortsätter.

Stämman beslutar att tillsätta en arbetsgrupp. Den ska ingå i livsmedelsstrategin och se till att man hittar lösningar som ger fler unga möjligheter att starta företag inom de gröna näringarna.



Onsdag klockan 16.01

Till sist blir det omröstning bland delegaterna om de rödgröna:

66 godkänt

75 underkänt



- Med tanke på att vi har en centerpartistisk jordbruksminister tycker jag att det är ganska bra. Han har inte det stöd man kan förvänta sig, säger Peter Eriksson.



Lars-Göran Petterssons recension:

- Jag tycker att vi fick väldigt tydliga besked. Vi uppskattar att vi fick veta hur läget är. Egentligen förtjänar ni nog lite bättre poäng.

- Och så väntar jag på samtalet den 20 september om du blir statsminister, Mona. Det kan gå med den 21 också...



Onsdag klockan 16.00

Sista frågan var vilken enskild fråga de tycker är viktigast.

- Hur svenskt jordbruk kan utvecklas i framtiden. Vi vill satsa på svenskt jordbruk långsiktigt, säger Peter Eriksson.



- Att sänka kostnaderna för småföretag och att se till att det finns resurser för välfärden i alla Sveriges kommuner, säger Mona Sahlin.



- Att samhället tar ansvar för det samhället ska ta ansvar för, säger Lars Ohly.



Onsdag klockan 15.57

Något rödgrönt förslag om gårdförsäljning av vin verkar det inte bli. Miljöpartiet är för, men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill inte bryta Systembolaget monopol.

Peter Eriksson tror att det skulle betyda mycket för landsbygden, men Mona Sahlin håller inte med.

- Peter och jag tycker inte likadant om allt.



Onsdag klockan 15.55

Mona Sahlin duckade lite på frågan om pälsnäringen ska få ökade krav med en rödgrön regering så att den inte kan finnas kvar.

- Jag har inget rödgrönt besked i dag. Jag tycker att diskussionen i den förra socialdemokratiska regeringen blev för orealistisk.



Onsdag klockan 15.50

Peter Eriksson berömmer LRF för att organisationen har blivit mer positiv och initiativrik.



Dessförinnan utfrågas de rödgröna om skattehöjningarna i deras skuggbudget: återinförande av kväveskatten och en ny kilometerskatt som LRF har pekat ut som ett hårt slag mot de gröna näringarna.



Mona Sahlin svarar att man måste se till helheten.

Lars Ohly fyller i att dessa båda skatter är nödvändiga. Slopad handelsgödselskatt har gjort att utvecklingen stannat upp när det gäller att minska utsläppen till Östersjön, menar han.



Någon köttskatt är inte aktuell för de rödgröna.



Onsdag klockan 15.45

- Vi har gjort för lite, säger Mona Sahlin om sitt partis tidigare politik.



- Ni ska se se det som ett historiskt tillfälle när en socialdemokratisk partiledare säger att vi vill öka livsmedelsproduktionen. Det är en förändring.



Hur snabbt blir det en livsmedelstrategi? undrade moderatorn Lars Adaktusson.

- Om jag blir statsminister ringer jag dagen efter till LRF och så bestämmer vi ett datum, säger Mona Sahlin.



Onsdag klockan 15.35

Peter Eriksson fick frågan om vad livsmedelsstrategin bör innehålla.

- Vi bör öka produktionen. Vi måste ocskå öka livsmedelssäkerheten i Sverige. Jag tror att det långsiktigt är svårt att utgå från att det kan finnas billiga livsmedel på världsmarknaden.

- Den svenska produktionen minskar så att vi snart bara producerar hälften av de vi konsumerar.



- Jag har inte svaret på alla frågorna. Vi vill i smarbete med LRF och andra aktörer ta fram en sådan strategi.





Onsdag klockan 15.30

Lars Ohly höll med Peter Eriksson om att Sverige måste bli mer aktivt i EU.

- Så länge vi är medlemmmar ska vi vara mer aktiva. Vi saknar en starkt röst i dag.

Han vill ha starkare krav på ursprungsmärkning, inte bara i butikerna utan också för offenligt upphandlade livsmedel och på restauranger.



Onsdag klockan 15.20

Mona Sahlin pratar om att de rödgröna vill hålla ihop hela Sverige. Hon tycker att skattemedel ska användas för att investera i infrastruktur, vård och service för landsbygden så att alla behandlas lika i hela landet.



- Om jag blir statsminister ska jag börja med att bjuda in LRF för att utarbeta ett branschprogram för livsmedelsindustrin.

Sådana program finns för andra branscher.



Onsdag klockan 15.10

Peter Eriksson inledde med att prata om att de rödgröna är överens om att de vill ha en livsmedelsstrategi för Sverige:

- Det är glädjande att LRF för fram detta. Det är sorgligt att Sveriges regering inte vill. Vi behöver en svensk livsmedelsstrategi.



Han vill också sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag med 6 procent.

- Sverige måste också ta en mer aktiv roll i EU:s jordbrukspolitik och inte sitta bredvid och titta på, sa han.



Onsdag klockan 15

Stämman återupptas. Det är dags för politikerutfrågning nummer 2: de rödgröna. Lars-Göran Pettersson har åtminstone delvis återfått rösten och introducerar socialdemokraternas ledare Mona Sahlin, miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och vänsterpartiets ledare Lars Ohly.

- Utan oss och en konkurrenskraftig grön näring har vi ingen landsbygd, säger han till dem.

- Vad händer med kilometerskatten? Det har också talats om köttskatt. Vad händer? Samtidigt som vi har en ohämmad lågprisimport.



Onsdag klockan 11.10

Sören Persson slutar som vd för Svenskt Sigill. Han får i stället en tjänst på LRF med uppgift att utarbeta en strategi för hållbar tillväxt.



Onsdag klockan 10.30

Stämman ajourneras eftersom stämmodeltagarna ska åka ut på företagsbesök. I eftermiddag samlas de igen för att klockan 15 lyssna på utfrågning av de rödgröna under ledning av Lars Adaktusson.



Innan de packar ihop hinner John Enander, LRF Ungdomen, och Martin Moreaus, Dalarna, ge sig in i debatten. Moreaus tar upp välfärdssystemet.

- Det gäller att LRF verkar för att vi också kan ta del av föräldraförsäkringen.



I teorin tycker han att det är bra med delad föräldraförsäkring.

- Men det är svårt att få till det i verkligheten.



Onsdag klockan 10.20

Det går snabbt att klara av punkten om offentlig upphandling, där Södermanland bland annat kräver ändringar i lagen om offenligt upphandling. Styrelsen intygar att frågan är prioriterad inför valet.



Debatten går över till att handla om föryngring inom lantbruket.

- Det är den viktigaste frågan och motionen vi har på denna stämma, säger Eva-Karin Hempel om LRF Ungdomens motion.

Hon tycker att styrelsens svar har fastnat i regelverket.

- Vi måste tänka annorlunda och skapa förutsättningar för den nya generationen. Det är inte riksförbundsstyrelsen som gör detta utan vi själva.



Onsdag klockan 10.05

Nu handlar debatten om varför det råder så stor brist på kunskap i Sveriges befolkning om levsmedelsproduktion och skogsbruk.

- Det här ligger i kommunikationsplanen. Det är en hjärtefråga, säger Titti Jöngren från styrelsen, som inte vill ha ett beslut från stämman att denna fråga ska prioriteras.

Men stämman går emot - det ska prioriteras.



Onsdag klockan 9.58

Stämman beslutade att det under det kommande året ska hållas en fördjupad diskussion med regionerna om hur LRF:s kommunkationsstrategier kan utvecklas.



Onsdag klockan 9.50

Åsa Odell, Skåne, stöder Karin Hilmers förslag.

Efter kriskrisen gjorde LRF Skåne en utvärdering. Den visar att de polisanmälda grisbönderna kände ett personligt stöd, men när LRF uttalade sig i medierna kände de sig utlämnade.



Onsdag klockan 9.45

Karin Hilmer, Väst, tycker att hon fick stöd av regionen under griskrisen, men hon saknade stödet från LRF centralt. Hon vill ha en plan för hur LRF ska bemöta mediedrav.

- Så att man känner stöd av LRF i media också.



Stefan Brunander, Sjuhärad, fyller i och menar att den interna kommunikationen inte fungerade.



Birgitta Carlander, Lantmännen, tycker att styrelsens svar på motionerna är lite fegt.

- Blir man drabbad av djurrättsaktivister klarar en del det bra, men andra knäcks. Man måste känna att alla har stöd av LRF.



Onsdag klockan 9.40

Carlotte Önnestedt, Landshypotek, är starkt kritisk till hur LRF:s kommunikationsstrategi fungerade under grisskandalen i november förra året.

- Hur kan man tycka att LRF:s kommunikationsstrategi fungerar när man pudlade för djurrättsaktivister vars syfte är att vi alla ska vara veganer? säger hon.



Följden av den här strategin blir tydlig den juli, menar hon. Då minskar grisproduktionen med 10-20 procent och foderkonsumtionen med lika mycket.

- Jag hoppas att vi slipper att att se en upprepning.



Onsdag klockan 9.35

Efter att ha klubbat antalet organisationsmedlemmar till 45 stycken på nästa stämma börjar motionsbehandlingen. Först handlar det om intern och extern kommunikation med motioner från Jönköping och Sjuhärad.



Onsdag klockan 9.30

Vice ordförande Elisabet Gauffin sammanfattar innan stämman klubbar färdplanen. Hon hoppar i dag in helt och hållet för ordförande Lars-Göran Pettersson, som fått talförbud på grund en halsinfektion.



Gauffin slår ett slag för ordet hjälte, en omdiskuterad formulering i färdplanen under rubriken Målbilder: "Bonden känner sig efterfrågad och ses som en hjälte i samhället."

- Vi ska inte tycka att ordet hjälte är larvigt, säger hon.



Onsdag klockan 9.25

Mikael Bäckström tycker att färdplanen andas tveksamhet. Det krävs ett mått av "jädrar anamma".

- Vi bör fokusera på attraktionskraft och har en tro på nästa generation.



Birgitta Carlander, Lantmännen vill även ha med avsnitt om äganderätten och skattefrågor.



Onsdag klockan 9.20

Anna Kristoffersson, Scan, tycker att texten i färdplanen är lång.

- Jag gillar att läsa korta texter. Därför vore det bra med en sammanfattning.

Hon tycker också att det saknas formuleringar om generationsskiften och föryngring av lantbruket. Dessutom vill hon ha in ordet animalieproduktion.



Onsdag klockan 9.15

Lennart Bogren, Skaraborg, tycker att LRF ska gå i bräschen och samarbeta närmare med livsmedelsindustrin.



Jan Thoren, Gävleborg, efterlyser en vision som förutsättning för livsmedelsstrategin.

- Vet vi inte vart vi vill kan vi inte ta oss dit.



Åsa Odell, Skåne, tycker att livsmedelsstrategin kräver en gemensam kraftsamling.

- Det krävs ett procesinriktat arbetssätt. Vi måste också se de olika typerna av företag. Vi måste ha framtidstro.



Onsdag klockan 9.07

Lennart Nilsson, Halland, tar upp formuleringen om hållbart.

- Det är viktigt att vi har hållbara företag och att vi kopplar hållbart även till ekonomin.



Per-Göran Sigfridsson, Sydost, tar upp djurskyddet och rättssäkerheten.

- Vi blir ifrågasatta. Man måste känna trygghet i sin verksamhet och ha klara och tydliga regler. Det är viktigt att organisationen markerar.



Onsdag klockan 9.00

LRF:s färdplan diskuteras.

- Vi ska akta oss för att stimulera fram produktion sm vi inte kan ta hand om, det ger bara industrin billigare råvara, säger Thomas Boden, Lantmännen.

- Får vi tillväxt får vi också upp volymerna, säger Paul Christensson, LRF Väst.



Onsdag klockan 8.55

Till valberedning valdes Peter Borring, Skänninge, (ny), Stig-Erik Carlsson, Myresjö, Christina Dahl, Limmared, (ny), Monica Didriksson, Töreboda, Ingemo Johansson, Laholm (ordf), Maria Jonsson, Bollnäs, (ny), Börje Lagerqvist, Östra Ämtervik, Sören Lundström, Kåge, Christer Mårtensson, Gärsnäs, Nils Palmgren, Mörarp, och Kristina Yngwe, Uppsala, (ny).

Per-Olof Philips förslag på Per Sandberg och Per Brunberg röstades ned.



Onsdag klockan 8.45

Alla sex revisorerna omvaldes: Ulf Magnusson och Anders Ramström, ordinarie, Lars Falck och Lena Sjöström, suppleanter, samt de auktoriserade revisorerna Stefan Holmström och Per Gustafsson.



Onsdag klockan 8.30

Stämman öppnas igen. Anniqa E Nygård inleder med att prata om insamlingen till Kooperation utan gränser. Lars Bäckström, Landshypotek, och Hans Wennberg, Swedbank, deklarerade att bankerna vardera lägger lika mycket som samlas in på stämman.



Tisdag klockan 18.20

Stämman har antgit ett uttalande om det svenska jordbrukets förutsättningar. Det innehåller sex punkter, bland annat krav å ett nationellt program för livsmedelsproduktionen, konkurrensneutrala villkor, ursprungsmärkning av livsmedel och samma krav på importerad mat som på den svenska vid offentlig upphandling.

Läs uttalandet genom att klicka på länken överst till höger.



Tisdag klockan 18,13

Lars-Göran Pettersson omvaldes som riksförbundsordförande.



Tisdag klockan 18.10

Efter den slutna omröstningen vid röststationer i stämmolokalen består LRF:s förbundsstyresle av:

Annika Bergman, Örebro

Palle Borgström, Älvängen

Stihna J Evertsson, Högsby

Helena Jonsson, Tranås

Titti Jöngren, Åkersberga

Thomas Magnusson, Tävelsås

Anniqa E Nygård, Flarken

Åsa Odell, Klagstorp

Bengt Persson, Ängelholm

Lars-Göran Pettersson, Kvänum

Jan-Olof Thorstensson, Påryd

Carl Wachtmeister, Nyköping



Tisdag klockan 18.00.

Vilken är den enskilt viktigaste frågan för de gröna näringarna inför valrörelsen? var den sista frågan.

Ekonomiskt ansvarstagande och bra villkor för företagen är en sammanfattning av svaren. Eskil Erlandsson fick sista ordet:

- Det ska vara roligt och enkelt att vara bonde, sa han.



LRF:s Elisabeth Gauffin recenserade:

- Jag är lite bekymrad när det gäller konkurrenskraftsfrågan. Hur många år ska det ta att få till jämlika villkor? Och när det gäller livsmedelsstrategin får ni bakläxa. Det har nästan alla EU-länder.



Utfrågningen avslutades med en omröstning i lokalen. Alliansen fick godkänt av 95 delegater och underkänt av 49.



Tisdag klockan 17.55

Förnybar energi blev det näst sista ämnet i utfrågningen.

- Här finns också en bra exportpotential, sa Per Schlingman om biomassa.



Eskil Erlandsson grävde fram den två år gamla skogspropositionen och en katalog med möjligheter att öka produktionen i skogen som gödsling och askåterföring.

- I dag utnyttjar vi inte möjligheten att öka uttaget från skogen. Trots stora markavsättningar kan vi ta ut mer.



Tisdag klockan 17.50

- Skatt ska tas ut på det vill ha mindre av, som på alkohol och tobak, sa Eskil Erlandsson men gav inget konkret besked på vilka sänkningar hans parti vill ha.

Ordning och reda i statsfinanserna och låga räntor är överordnade, betonade han.



Tisdag klockan 17.40

Allianspolitikerna är tveksamma till LRF:s krav på en svensk strategi för att jordbruksproduktionen ska öka i Sverige.

Per Schlingman sa efter diverse frågor nej. Göran Hägglund vill inte ha någon detaljerad strategi för ökad produktion, men är för en strategi som kan göra näringen slagkraftig.



Eskil Erlandsson vill ha ökad primärproduktion och har satt till en så kallad högnivågrupp som ska se över hur konkurrenssituationen kan förbättras.

- Men att sätta fast mål som Stalin tror jag inte att fria företagare vill, sa Erlandsson.



- Jag håller med de andra, fyllde Erik Ullenhag så småningom i.



Tisdag klockan 17.35

- Eskil har rätt. Det är ett misslyckande att svenska bönder inte klarar sig bättre. Men jag tror att svenska bönder har möjlighet att klara sig bra om vi ger likvärdiga spelregler, sa Erik Ullenhag, som tror att svensk mat kan bli en exportframgång.



Han tog upp märkning och bättre djurskydd i andra länder som två saker som gynnar svenska bönder.



Tisdag klockan 17.30

- Fokusområde ett i Matlandet Sverige är primärproduktionen, sa Eskil Erlandsson och fick debattens första applåd.



Han betonade att hans första prioritet är att lantbruksföretagen ska vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Pressad av Lars Adaktusson erkände han att det är ett misslyckande att jordbruksproduktionen i Sverige minskar.

- Jag hade gärna sett att produktionen hade ökat.



Tisdag klockan 17.27

Bredband, fler poliser, infrastruktur och satsning på småföretag var frågor som togs upp som viktiga. Men Lars Adaktusson hade svårt att få fram konkreta löften om hur partierna inför valet i höst vill förbättra för landsbygdsborna.



Ansvarsfull politik, var ett allmänt svar.



Eskil Erlandssons insats som jordbruksminister hyllades av Erik Ullenhag och Göran Hägglund.



Tisdag klockan 17.20

Per Schlingman tog upp låga räntor som en viktig faktor liksom närvarande brottsbeskämpning i hela landet.

- Vad vi inte ska göra är att införa kilometerskatt och vi ska inte höja arbetsgivaravgiften för unga.



Erik Ullenhag pratade om att basnäringarna jord och skog inte bara var viktiga i det förgångna utan även är framtidens näringar.

- Vi vill avskaffa exportstöden och på sikt fasa ut direktstöden. Vi tror att svenska matproducenter kan hävda sig väl, sa han.



Tisdag klockan 17.15

Göran Hägglund inledde med att skämta med den hese LRF-basen:

- Jag tycker att det är allvarligt att ni har tagit ifrån ordföraden rösträtten.



Hägglund ville lyfta fram omtanke, ansvarstagande och hög etik.

Sverige har en bra djurhållning, men det finns mer att göra, menade han.

- Vi behöver en pålitlig tillsyn där kontrollen sker rättvist och på ett likvärdigt sätt i hela landet.



Tisdag klockan 17.10

- Vi i Alliansen är överens om driva en politik för att jordbruksföretag ska vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Vi ska fortsätta att arbeta med regelförenkliningar och ta till vara de möjlihgeten som finns inom EU och landsbygdsprogrammaet, sa Eskil Erlandsson i sitt inledningsanförande.



Tisdag klockan 17.00

Den första utfrågningen av politiker på stämman inleddes med fyra företrädare för Alliansen: jordbruksminister Eskil Erlandsson (C), KD-ledaren Göran Hägglund samt partisekreterarna Per Schlingman (M) och Erik Ullenhag (FP).

Moderatorn Lars Adaktusson från TV8 inledde med att fråga den allt hesare Lars-Göran Pettersson om nyckelbergreppen jobben och maten inför valrörelsen vad han tycker om Alliansen.

- De har börjat ganska hyggligt, svarade Pettersson.

- Vi vill se en strategi för en ökad matproduktion i Sverige. Matlandet Sverige är en början. Men gärna konkreta besked om ordenligt sänkta arbetsgivaravgifter. Vilken linjen gäller i Alliansen? Ska Sverige vara med i EU eller marginaliseras?



Tisdag klockan 16.50

- Det har varit tveksamt om de kooperativa företagen vill ha volym, som Scan till exempel, sa Thomas Boden, Lantmännen, apropå Åke Hantofts tidigare inlägg om det är volym som behövs.

- Vi måste komma längre fram i förädlingskedjan om vi ska skapa tillväxt, menade Boden.



Tisdag klockan 16.45

- Tillväxt måste stå överst på listan, sa Dag Rogne, Värmland.

- Jag tänker på de unga som vill starta eget företag eller på den som vill expandera. Jag tror att vi i LRF är alldeles för fokuserade på att hela tiden hitta former som kompenserar oss som redan håller på så att förändringen blir så liten som möjligt i förhållande till hur det har varit.



Tisdag klockan 16.40

Rösträkningen kunde inte bli klar innan det är dags för utfrågning av Alliansen klockan 17. Därför blir det klart först efter klockan 18 vem som ska sitta i styrelsen.

Stämman fortsatte i stället med att behandla ett stämmouttalande.



Tisdag klockan 16.20

Omröstningen försenades på grund av fel på röstapparaterna.

- Vi har inte tekniken med oss, så vi får göra på det gamla vanliga sättet med lappar. Var är lapparna? frågade mötesordföranden Karin Andersson.



Tisdag klockan 16.02

Stämman beslutade om sluten votering. 14 personer är föreslagna till 13 platsen i styrelsen.



Tisdag klockan 16.00

Även Per-Olov Johansson, Sveriges Maskinringar, Caroline Sand, Sydost, Håkan Lundgren, Sydost och Per Brunberg, Sydost, stödde Per Petersson.



Dag Rogne, Värmland, ville återgå till val av halva styrelsen vid varje stämma.



Ingemo Johansson:

- Per har inte gjort något dåligt jobb. Men vi har försökt att bygga ett lag inför framtiden. Vi jämförde nya kandidater och jämförde. Utifrån det har vi satt samman ett lag och i det blev det inte plats för Per Pettersson.



Monica Didriksson, Skaraborg:

- För första gången har vi varit en valberedning och inte ett kansli som tar emot avsägelser.



Även Anders Olsson, Skånemejerier, stödde valberedningen.

- Vi fokuserar på fel sak, person.



Tisdag klockan 15.50

På förslag från Pelle Philip gjorde Per Petersson från Öland en personlig presentation av sig själv från talarstolen.

Han har suttit i förbundsstyrelsen i fyra år, men föreslogs inte till omval av valbredningen.

- Jag brinner för LRF, sa han och önskade nytt förtroende.



Tisdag klockan 15.45

Per-Olof Philip:

- Det finns en gedigen kommunikationsbrist i LRF. Jag vet inte vad de flesta i styrelsen i styrelsen gör.

- Jag noterar att visionärerna dominerar i styrelsen. Var finns entreprenörerna och affärsmässigheten? undrade han och föreslog Per Pettersson för omval till styrelsen.





Tisdag klockan 15.40

Stämman återupptogs och röstade ned ett förslag från Per-Olof Philip om att styrelsen ska ha 14 ledamöter. Beslutet blev valberedningens förslag på 13.



Tisdag klockan 15.05

Efter en lång och grundlig presentation av alla de 13 föreslagna ledamöterna till styrelsen ajournerades stämman för en halvtimmes kafferast.



Tisdag klockan 15.00

Valberedningen föreslår fyra nya till förbundsstyrelsen: Annika Bergman, Örebro, Palle Borgström, Älvängen, Åsa Odell, Klagstorp, och Jan-Olof Thortensson, Påryd.



Tisdag klockan 14.45

Valberedningens ordförande Ingemo Johansson om förslaget att minska antalet styrelseledamöter från 15 till 13 samt vilka som ska sitta i styrelsen:

Det krävs bred erfarenhet, jämställdhet, att man har stort nätverk, kommunikation samt geografisk utbredning.



- I gruppen lantbrukare 35-50 år minskar nöjdheten, primärproduktionen minskar och vi har sviktande lönsamhet. Därtill kommer den mediala uppmärksamheten. Vi måste klara att kommunicera både inåt till medlemmarna och utåt till konsumenterna. Vi vill förnya, satsa på bredd och spets samt blr mer strategiska och mindre operativa, sa Ingemo Johansson.



Fyra ledamöter valde att avgå: Lars Hultström, Christer Segersteen, Herbert Nyman och Elisabeth Gauffin.



- I vårt förslag är 46 procent kvinnor, sa Ingemo Johansson.



Tisdag klockan 14.40

Stämman hade inga invändningar mot revisorernas redogörelse. Resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelse och vd beviljades ansvarsfrihet.



Arvodena till förtroendevalda blev oförändrade. Exempelvis får förbundsordföranden 750000 kronor och ledamöter i förbundsstyrelsen vardera 100000 kronor årligen.



Tisdag klockan 14.30

Hantoft fick visst mothugg av Lennart Bogren, Skaraborg:

- Åke Hantoft gör ett grundfel. Det är lönsamhet som ger allt. Då kommer volymerna. LRF behöver tänka om.



Carola Gunnarsson, Sydost, efterlyste den utlovade ljudboken med stämmohandlingar. Svaret blev att det var för tidskrävande.





Tisdag klockan 14.25

Åke Hantoft, Arla, blev förste talare att reagera på Källströms tal.



- Det viktigaste av allt är att vi har tappat volym. Vi behöver basproduktion av god kvalitet som kan förädlas.

- Vi behöver göra det tillsammans, sa Hantoft, som invände mot ett beslut från 2006 att fokusera på individen.

- Ska vi lösa det här framöver, Anders Källström, behöver vi börja om igen och kroka arm.



Tisdag klockan 14.20

Anders Källström avslutade med att prata om att LRF nu ska inleda tidernas lagarbete och att ett litet steg gör stor skillnad. Han citerade sin morfar i Botmarks by i Västerbotten:

- Efteråt är det ingen som kommer ihåg hur lång tid det tog. Man frågar vem som har gjort det. Tillsammans ska vi göra det omöjliga möjligt.



Livsmedels- och energistrategierna ska LRF börja arbeta med i höst. Enligt Källström sker det på tre fronter: programmet 100 möten, fem-tio konkreta projekt samt en medlemsdialog i början av 2011.



Tisdag klockan 14.15

Den nya operativa organisation är så gott som klar, berättade Anders Källström.

52 medarbetare lämnar LRF.

Mer resurser flyttas till den lokala nivån. Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas. Livsmedelsproduktion, energi och landsbygdsföretagande ställs i fokus. It och administration ska effektiviseras och det ska bli mer affärsnytta i dotterbolagen med specifika ägardirektiv.



- Vi vill åstadkomma förändring. Processen har gått bra, men det har varit ett hårt arbete, sa Källström



Tisdag klockan 14.05

Anders Källström pratade om framåtanda, specialinriktningar och projekt inom LRF, bland annat Kraftsamling skog som samlade 64000 deltagare. Det är 14000 fler än planerat. En utvärdering visar att 78 procent av dem som gick utbildningen nu ser större möjligheter att öka lönsamheten.



- Vi har ett ekonomiskt bra år bakom oss med ett resultat på 136 miljoner kronor, sa Källström.



Tisdag klockan 13.53

Birgitta Carlander, Lerdala, och Håkan Persson, Töreboda, utsågs till protokolljusterare.

Vd Anders Källström inledde års- och koncernredovisningen.



Tisdag klockan 13.47

Karin Andersson, Vrena, valdes till ordförande för stämman.



Tisdag klockan 13.45

Lars-Göran Pettersson uppmanade också svenska politiker att vara med. Han vill ha en nationell strategi för svensk matproduktion. Han kritiserade svenska politiker och Jordbruksverket för att de inte stöttar EU:s jordbrukspolitik.



- Det har gått så långt att Cap har blivit politikens Mållgan, Alfons Åbergs osynlige kompis som man beskyller för allt.



- Cap beskylls för att orsaka svält, för att den omfattar så mycket av EU:s budget att vi inte har råd till annat och av vår Europaminister Birgitta Ohlsson för att orsaka djurplågeri. Man tar sig för pannan.



Tisdag klockan 13.30

Det samlade produktionsvärdet för de gröna näringarna ökade med 6 miljarder kronor till 70 miljarder sedan LRF införde sin vision 2003. Men livsmdelsdeln har minskat med i snitt 2 procent årligen. Nu ska arbetet gå in i en ny fas med en livsmedels- och en energistrategi, enligt Lars-Göran Pettersson.



Det ska ske i två spår: ökad konkurrenskraft inom primärproduktionen och värdebyggande och nya kanaler.



- Ska vi lyckas krävs att också handeln är med. Ica vill vara lokala världsmästare på mat. Men utan oss svenska bönder lär de inte lyckas.



Tisdag klockan 13.20

Lars-Göran Pettersson, med en för dagen aningen hes röst, intog talarstolen i Blå hallen i Billingehus för att öppna stämman.

- Vi är i förtroendebranschen. Högt förtroende är en förutsättning för vår framgång, sa han.



- Det senaste halvåret har varit en tid då vi utsatts för granskningar av sällan skådat slag. Därför är det särskilt roligt att inleda med att andelen nöjda medlemmar ligger kvar på 68 procent.



Han uppmanade stämman att glädja sig åt de senaste politiska framgångarna: miljöminister Andreas Carlgrens besked att det inte blir nya lagkrav för att minska utsläppen till Östersjön och regeringsbeslutet om bredband.



Han lyfte också fram att de samlade gröna näringarna växt med 6 miljader kronor sedan 2003 och att Arla höjt mjölkpriset.



- Och sist men inte minst att ATL hade rubriken Trenden är bruten nu stiger lönsamheten. Har det stått i ATL har det hänt.



Tisdag klockan 13

LRF:s stämma inleddes med parentation över Hans Ramel.



Därefter delade ordförade Lars-Göran Pettersson för 14:e året i rad ut priset till årets lokalavdelning, Viby. Ulrika Moberg ch Jan Bergsten fick ta emot blommor och en check på 25000 kronor.



Tisdag klockan 12

LRF-stämman tjuvstartade för pressen. LRF-basen Lars-Göran Pettersson inledde över en Skaraborgslunch med att berätta vad han tycker är viktigast på stämman, nämligen LRF:s livsmedelsstrategi.



De gröna näringarna har växt under de senaste sju åren, men livsmedelsdelen har minskat med 2 procent i produktionsvärde under en lång tid. Nu blir målet i stället att öka livsmedelsproduktionen i Sverige med 1 procent om året till 2020.



- Det betyder en radikal omställning, sa Lars-Göran Pettersson.



De stora debattämnena på stämman väntas bli slamspridning, vildsvinen och val till den nya styrelsen. Stämman gästas också av flera partiledare. Under tisdagseftermiddagen frågas Alliansen ut och på onsdagen är det de rödgrönas tur.



- Vi vill att politikerna ska se vår näring som strategiskt viktig. Vi vill gärna likt England få en nationell matstrategi för ökad matproduktion, sa Pettersson.





ATL.nu