LRF ser över SD-beslut

– Vi är beredda att titta på hur vi förhåller oss till Sverigedemokraterna, men vad slutresultatet blir är inte alls avgjort än, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Enligt Jonsson kommer LRF:s förhållningssätt till SD till stor del grundas på vilken politik SD driver och hur de hanterar sina meningsmotståndare.De stora valframgångarna för SD:s roll spelar så klart in, men betyder inte allt.– SD är ju samma parti i dag som innan valet, vi måste ju värdera utgående från vilken politik de bedriver, Säger Jonsson.Att bjuda in eller inte bjuda in Sverigedemokraterna till olika evenemang är en komplicerad fråga och har diskuterats fram och tillbaka.– Vi har diskuterat den här frågan tidigare, vi har omprövat det beslut som togs 2010 ett antal gånger, säger Helena Jonsson.Hur det blir med inbjudningar till SD återstår att se, men Helena Jonsson välkomnar möjligheten att ta debatt med SD.– Vi har varit tydliga med att även om vi inte bjuder in dem till våra evenemang är vi gärna med i debatten och synar deras politik och diskuterar politiska frågor.Under årens lopp har det kommit kritik från SD håll om att de stängts ute från LRF:s evenemang.– Vi bjuder in dem vi känner förtroende för och som kan bidra till förbättringar för våra medlemmar, säger Jonsson.