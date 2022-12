LRF satsar på stort på Amerikaresa

Om två veckor reser LRF-toppen till Nordamerika. Syftet är bland annat att informera sig om handelsavtalet TTIP och USAs nya lantbrukspolitik men också att lära känna varandra och bli ett bättre lag.

”Hemlighetsmakeri”

Löner och arvoden

”Ett styrkebesked”

– Jag ser det här som en väldigt viktig del av styrelseledamöternas personliga utveckling och omvärldsbevakning, säger förbundsordföranden Helena Jonsson.– Precis som det är viktigt för oss att vara på lokalavdelningar och träffa medlemmar är det också otroligt viktigt att vi får se oss om i världen för att vi ska vara bra företrädare för svenska bönder.När nyheten kom ut var inte kostnaden offentlig. Det fick Kennet Månsson, som håller på att avveckla sin mjölkproduktion på grund av olönsamhet, att reagera.”Varför inte tala klarspråk direkt? Hemlighetsmakeri leder bara till misstro”, skrev han på Facebook och fick medhåll från flera:”Luktar nöjestripp lång väg! Ger ju konstiga vibbar till alla som kämpar just nu!””För att lära känna varand­ra bättre?! Då räcker det väl med att åka till Sånga-Säby i ett par dagar.”Helena Jonsson försvarar resan och framhåller att LRF av besparingsskäl numera bara åker vart tredje år i stället för vartannat år. Hon uppger även vad resan kostar.– Budgeten är 700 000 kronor, vilket motsvarar 35 000 kronor per person för 19 personer som reser, säger hon.Förutom resekostnaden tillkommer löner och arvoden, som för ledamöterna är 3 080 kronor per dygn. De har dock valt att avstå från arvodet på helgen.Hade alla rest hade resan kostat en miljon kronor. Men nu blir det inte 19 personer som reser utan 15. Tre ledamöter har hoppat av och koncernchefen Anders Källström väljer också att stanna hemma. Enligt ATLs beräkning kostar resan till USA och Kanada totalt cirka 700 000 kronor, inklusive arvoden.För styrelseledamoten Sven Erik Hammar blir det andra resan till Kanada i år. I april var han och LRFs Skogsägardelegation på en studieresa.För Helena Jonsson blir det också några resor till i år. I veckan var hon i Nordirland. Efter resan till Nordamerika ska hon åka till Kina med en stor exportdelegation. Ett par personer från LRF kommer dessutom att vara med på klimat­konferensen i Paris.– Det är ett styrkebesked att svenska bönder kan vara representerade på alla de här ställena, säger Helena Jonsson.Mjölkbonden Kennet Månsson tycker att företrädare för LRF ska resa om det finns en medlemsnytta men uppmanar LRF att stå för vad det kostar.– Det kan vara välinvesterade pengar. Men hemlighets­makeriet blir ett problem. Vi behöver korta avstånden mellan styrelsen och medlemmarna, säger han.