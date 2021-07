LRF ryter till mot kommersiell bärplockning

Som en del i kampanjen kommer enskilda markägare att lämna in polisanmälningar mot bärföretagen under höstens säsong.

Bärplockning ingår i allemansrätten även om det sker i kommersiellt syfte. Enligt allemansrätten får dock inte verksamheten orsaka skada eller besvär.



Nils-Olov Lindfors, regionordförande för LRF Norrbotten, säger till radiokanalen att många markägare anser att bärplockningen orsakar just skada, bland annat i form av nedskräpning. Bärplockning i omfattande skala kan också försvåra för markägaren att bedriva jakt på sin mark.



LRF vill att bärföretagen ska teckna avtal med markägarna. LRF vill också att allemansrätten skrivs om så att bärplockning i kommersiellt syfte omfattas.ATL.nu