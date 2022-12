LRF-ordförande vill skapa bättre skyddsnät runt bönderna

Det låg ekonomiska problem i botten för mjölkbonden i Västerbotten. Den anställd han hade haft var han tvungen att säga upp och han försökte sedan klara arbetet själv. Men det blev till slut för tufft.

– Vanliga människor kan gå in i väggen och det kan uppenbarligen även bönder. Han är jätteledsen och mår mycket dåligt, säger Arne Lindström, ordförande för LRF i Västerbotten, som varit i kontinuerlig kontakt med mannen och hans familj sen tragedin uppdagades.Liknande fall av vanvård uppdagas med jämna mellanrum på olika håll i landet. Varje gång är det en tragedi för både djur och människor. Hos Arne Lindström har det aktuella fallet väckt många tankar om att ett bättre skyddsnät behövs kring bönderna.– Det jag funderar på att vi ska försöka få till stånd är någon slags "haverikommission" efter att det här lugnat ner sig lite. Det är många parter som är i kontakt med bönder, det är revisorer, banker, mejerier, slakterier. Så var det också i det här fallet, men ingen slog larm. Här måste vi försöka få alla parter att tänka till, säger Lindström.Det händer faktiskt redan nu att Lindström kontaktas av personer som vill slå larm om bönder som har det tufft.– Under tiden som det här har pågått har jag fått fem-sex varningsflaggor för andra som jag har kollat upp för att se hur det går. Ändå kan någon fara under radarn. Det här är ohyggligt svårt och det kommer alltid dyka upp något fall.Frågan många säkert ställer sig är hur det kan gå så långt i fall som på gården i Västerbotten.– Jag har inget svar på det, men jag tror svaren står att söka i just det faktumet att man tröttar ut sig så fruktansvärt så man tappar den där förmågan att fatta korrekta beslut, säger Lindström.