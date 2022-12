LRF-ordförande betonar vikten av konkurrenskraftsfrågorna

– Min önskan är nu att man går från ord till handling och för så att flera av de förslag som konkurrenskraftsutredningen blir verklighet, sa Helena Jonsson vid en utfrågning när LRF-stämman öppnade på Sånga-Säby kursgård utanför Stockholm.

– Detta är en av få utredningar som LRF varit mycket nöjd med. Om man genomför förslagen har man kommit långt. Vi känner till våra konkurrensnackdelar. Vi måste bara göra något åt dem.Hon sa också att en av de viktigaste händelserna 2014 var att statsminister Stefan Löfven signalerade starten av en svensk livsmedelsstrategi.– Det är inget som märks direkt men en förutsättning för att få en hel del arbete gjort under kommande år. Men det är heller inte bli något alibi för att inte göra någonting nu, sa Helena Jonsson, som senare under dagen kommer att föreslås till ordförande ett år till.Ansvaret för att lotsa igenom en nationell livsmedelsstrategi ligger på landsbygdsminister Sven-Erik Buchts axlar.Han besöker stämman under dagen och ger förhoppningsvis några besked i frågan.Helena Jonsson betonade också i utfrågningen vikten av mångfald som en förutsättning för en stark konkurrenskraft, men varnade samtigit för att ställa upp scenarier med "vi-och-de".– Olikheter är väldigt bra, mångfald i företag och styrelser gör att konkurrenskraften kan utvecklas. Men polarisering tillför ingenting. Stad och land är ett exempel på när man polariserar. Konventionell och eko är en annan, sa Helena Jonsson.– En tredjedel av befolkningen bor på landsbygden, så det är ingen spillra eller minoritet. Det blir en fara om staden blir normen och landsbygden ett undantag.När det gällde mer LRF-interna frågor varnade Helena Jonsson för att de olika intressena inom LRF splittras.– Skulle man dela upp i särintressen är det tvärsäkert så att LRF skulle bli fullständigt marginaliserat i samhället.