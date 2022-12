LRF Mjölk trappar upp Oatlystrid

När Marknadsdomstolen avslog LRF Mjölks tidigare yrkande om ett interimistiskt förbud mot Oatlys marknadsföring var motiveringen att den bankgaranti som erbjöds på 1 miljon kronor var för låg.

Bankgaratin ska täcka Oatlys förluster om Marknadsdomstolen sedan avgör frågan till Oatlys fördel. Ett interimistiskt beslut mot marknadsföringen innebär att produkter måste dras tillbaka och förpackningar tryckas om under tiden som rättsprocessen pågår, med en viss omställningstid.Samtidigt som det första yrkandet avslogs konstaterade Marknadsdomstolen också att Svensk Mjölk, även i den form den drivs vidare av LRF Mjölk, har rätt att föra mejeriernas talan, vilket Oatly ställt sig frågande till.Enligt Jonas Carlberg, chef på LRF Mjölk, är orsaken till att man lämnat in ett nytt yrkande om interimistiskt förbud eftersom domstolen meddelat att det finns sannolika skäl för Svensk Mjölks talan. I det nya yrkandet höjer LRF Mjölk bankgarantin till fem miljoner kronor, vilket enligt LRF Mjölk mer än väl ska täcka eventuella förluster.Den större ekonomiska risk det innebär att höja bankgarantin är nödvändig för att få igenom ett tillfälligt förbud mot marknadsföringen som LRF Mjölk anser nedvärderar mjölken.– Risken är nog konstant om det skulle visa sig att man kommer fram till en annan dom. Det här handlar om att möta de krav som marknadsdomstolen ställer om en rimlig nivå, säger Jonas Carlberg.Det är formuleringar som "No milk. No Soy. No badness" och "It's like milk but made for humans." som LRF Mjölk vänder sig mot i Oatlys marknadsföring.