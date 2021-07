LRF-kritik mot slopad vinstfördelning av exproprierad mark

Utredarens förslag som lämnades för några veckor sedan applåderades av LRF men den påföljande behandlingen i regeringen ger anledning till oro, menar LRF, som nu avslöjar att kontakter med regeringskansliet tyder på att regeringen avser att backa på två centrala punkter.

- Vi var kolossalt positiva till utredarens förslag men problemet är att Beatrice Ask (justitieministern,reds anm) inte avser att genomföra hela förslaget i den proposition som kommer, säger LRF:s chefsjurist Fredrik Bonde.



Den största frågan är rätten till vinstfördelning från den kommersiella verksamhet som senare sker på exproprierad mark.

- Man kan vara beredd att upplåta mark åt behjärtansvärda allmänna mål men när ett telekomföretag vill sätta upp sin mast överskuggas det allmänna intresset av ett starkt ekonomiskt intresse och då bör den som får mark vara beredd att betala en del av vad den kommersen genererar, säger Fredrik Bonde.



Den andra frågan som regeringen väntas backa på är markägarens ersättning för ombud och andra kostnader i samband med expropriation. Enligt Fredrik Bonde så vill Beatrice Ask återkomma med dessa frågor efter riksdagsvalet i höst.



LRF hoppas nu att genom att offentliggöra de uppgifter man fått från regeringskansliet ändra Beatrice Asks och andra politikers uppfattning i frågan och följa utredarens förslag. Det kanske dröjer innan chansen kommer igen. LRF har utverkat lobbying i denna fråga i mer än 20 år.

- Kravet på vinstfördelning har att göra med den förändring som skett i samhället. Tidigare skötte statliga förvaltningar kraftöverföring och telefoni men i dag efter avregleringar och privatiseringar är det stora börsnoterade jättar som tyska Eon, som tidigare var ett kommunalägt bolag, som vi brottas mot, säger Fredrik Bonde.



På justitiedepartementet vill man inte kommentera LRF:s uppgifter.



LRF har dock fått gehör för sin grundfråga att få exproprierad mark ersätt till marknadspris plus en premie. Jerry Simonsson