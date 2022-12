LRF gör tummen upp för vildsvinsförslag

– Det är bra att utredningen har följt LRFs förslag, som innebär att länsstyrelserna ska få besluta om förbud mot utfodring av vilt i områden med omfattande viltskador i jordbruk, skogsbruk och trafik, säger Thomas Magnusson, vice ordförande LRF, i en kommentar.

Föredrar totalförbud

"Helt orimligt"

Han noterar också att utredningen gått längre än LRF:s grundförslag genom att föreslå ett generellt förbud mot att gynna klövvilt, som till exempel älg, hjortar, rådjur och vildsvin med utfodring under den gröna delen av året.– Det är bra, även om LRF föredrar ett totalt förbud mot utfodring av klövvilt under den perioden, säger Thomas Magnusson. Enligt en SLU-rapport, som utredningen begärt, konstateras att vilt utfodras för minst 340 miljoner kronor per år. Det motsvarar 130 000 ton foder per år.– Det här är helt orimligt med tanke på hur stora skador det vilt som utfodras orsakar i jord- och skogsbruk men också i trafiken, säger Thomas Magnusson. Även LRF Sydost, som företräder många vildsvindrabbade markägare och bönder i Småland och Blekinge, välkomnar utredningens delbetänkande.– Vilt ska klara sig på det foder som finns naturligt i naturen. Med den skadefrekvens som finns både inom jord och skog, men även trafikolyckor, är detta ett steg i rätt riktning, säger ordförande Lars-Ove Johansson i ett pressmeddelande.