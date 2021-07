LRF-brevet till jordbruksministern

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND





Angående rättssäkra djurskyddsinspektioner

I slutet av november 2009 spred djurrättsaktivister och massmedia bilder som påstods visa omfattande och systematisk vanvård av grisar på svenska grisgårdar. Bilderna fick stor uppmärksamhet och många, såväl konsumenter, bönder, politiker, myndighetsföreträdare, detaljhandelsföreträdare samt företrädare för köttbranschen, reagerade med bestörtning över den bild som målades upp. Många undrade fullt förståeligt över tillståndet på svenska grisgårdar.



LRF och grisnäringen var tydliga i sitt ställningstagande. Vi bönder har en värdegrund för livsmedelsproducerande djur. Den bygger på att vi har en moralisk skyldighet att behandla våra djur ansvarsfullt och med respekt. Allt annat är oacceptabelt.



Under den tid som gått sedan händelsen har vi haft möjlighet att värdera och granska de uppgifter som spreds. Vår uppfattning är att den bild som gavs var grovt överdriven, i många stycken felaktig och definitivt inte visar normaltillståndet på svenska grisgårdar. Bilder var till exempel hårt beskurna och vinklade, vilket i flera fall ger en gravt missvisande bild.



En rättvisande bild är att svensk grisuppfödning generellt håller en mycket hög nivå. Vi anses internationellt vara ledande inom djurhälsa och djurskydd. Vi har sannolikt inte bara EU:s högsta standard avseende den faktiska djurhållningen på gårdsnivå och avseende djurskyddslagstiftning, utan även de mest omfattande kontrollerna. Dessa omfattar både egna branschkontroller och myndighetskontroller.



Samtidigt finns områden där granskade gårdar vid de tillfällen de utsatts för intrång hade vissa brister. Dessa brister handlar inte ett normaltillstånd på svenska grisgårdar. Men det är likväl viktiga områden där vi skulle ha vidtagit åtgärder alldeles oavsett debatten i slutet av förra året. Det oberoende certifieringssystem som branschen kom överens om i början av december hade också diskuterats tidigare utifrån behov av oberoende certifiering och kvalitetssäkring av djurhållningen. Den bedömdes också bli ett kundkrav framöver. Men nu fanns behov av att sjösätta denna certifiering, för att tydligt visa från branschen att vi vill göra vårt.



Agerandet av en grupp djurrättsaktivister satte den offentliga djurskyddstillsynen under blixtbelysning. Och det är med största oro vi (inom grisföretagande och slakt) nu allt tydligare ser en ny attityd hos flera av landets djurskyddsinspektörer. I sin nit att granska allt, av rädsla för att bli kritiserade av djurrättsaktivister, blir exemplen snabbt alltfler på att enskilda inspektörer hellre fäller än friar och hårdrar i sina bedömningar på ett aldrig tidigare skådat sätt. Jag vill inte dra alla djurskyddsinspektörer över en kam.



Jag vet att det finns många inspektörer som gör ett bra jobb - men flera är också livrädda för kritik varför de blir övernitiska. Exemplen rymmer allt från krav från inspektörer om att tillsyn över djuren måste ske även nattetid - något lagen inte kräver, till att strömedel måste spridas på spaltgolv, till att bonden blir ifrågasatt för att hon/han slipar tänder på smågrisar. Något som är fullt lagligt och görs för att skydda suggans spenar.



Detta är krav och anmärkningar som saknar grund och är ett utryck för en oacceptabel överreaktion hos dem som inspekterar gårdarna. Konsekvenserna för den enskilda grisföretagaren är mycket allvarliga. Felaktiga bedömningar leder till felaktiga avdrag på gårdsstödet. Bonden känner sig också oerhört kränkt, rättslös och ensam, vilket också är mycket allvarligt. I en redan pressad situation finns risken att man ger upp.



Det som nu händer bekymrar mig djupt och jag efterfrågar åtgärder. Svensk grisproduktion har minskat betydligt under senare år, detta trots att konsumtionen har ökat. För femton år sedan fanns fem miljoner grisar i Sverige. I dag finns tre miljoner. De enda vinnarna på denna utveckling är bondekollegor i andra länder som tyvärr producerar griskött med lägre miljö- och djuromsorgskrav.



En felaktig myndighetsutövning är minst lika allvarlig som att bryta mot djurskyddsbestämmelserna.



Därför uppmanar vi till följande:

- Säkerställ utbildning av inspektörer med djup kunskap hur en modern svensk grisproduktion fungerar



- Säkerställ en samordning av besök från besättningsveterinär och djurskyddsinspektör från och med idag



- Kvalitetssäkra tolkningen av svindirektivet för avdrag på gårdsstöd så att den svenska grisbonden inte får avdrag som andra bönder i EU inte får



- Ta tydligt ställning mot olagliga intrång. Se hur politiker i såväl Danmark som Finland gjort vid liknande intrång som de som skedde på svenska grisgårdar



- Säkerställ rimliga tolkningar av EU-direktiv. Säkerställ en dialog med näringen innan fastställanden av tolkning av nya direktiv anländer (t.ex grismärkning, journalföringen, betongdirektivet och hela svindirektivet). I jämförelse med andra länder blir EU-direktiv betydligt krångligare och mer kostsamma för den svenska bonden än för kollegor i andra länder.



- Säkerställ att kalibreringen och utbildningen av inspektörer veterinärer och revisorer leder till ett bättre samförstånd och kunskap och ekonomisk möjlighet att driva en svensk grisproduktion med världens strängaste djurskyddslagstiftning



Med vänlig hälsning





Lars-Göran Pettersson

Förbundsordförande













