Lövmassabruken får allt billigare råvara

Träfiberkostnaden för världens lövmassabruk har gått ner under 2014 medan de bruk som tillverkar barrfibermassa har haft stabila kostnader, enligt det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

HFPI har gått ner de tre senaste åren sedan toppnoteringen på 117,90 dollar per odmt.

Barrmassaveden stabilare

Lägre priser på lövmassaved i Sverige, Ryssland, Brasilien och Australien under det tredje kvartalet 2014 har resulterat i det lägsta världsmarknadsindexet för lövmassafiber, HFPI, sedan 2009. HFPI ligger nu på 96,76 dollar per odmt (ungstorkad metriskt ton). Orsaken till lägre priser är främst en starkare amerikansk dollar.När det gäller priserna på barrfiber är pristrenderna mer varierande vilket resulterar i ett ganska stabilt världsmarknadsindex för barrmassafiber, SFPI. Under de senaste två åren har SFPI legat mellan 98 och 100 dollar per odmt.Även om råvarukostnaden för den ryska skogsindustrin inte har ändrats räknat i rubel, har kostnaden i amerikanska dollar minskat dramatiskt under det tredje kvartalet i år, jämfört med det andra kvartalet. Orsaken är att den ryska valutan försvagats kraftigt gentemot dollarn.För närvarande är priserna på både barrmasaved och lövmassaved lägre i Ryssland än i någon annan av de 17 regioner som Wood Resource Quarterly bevakar.