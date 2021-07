Lösning nära för hotade slakten på Gotland

Scans vd Denis Mattsson räknar med en färdig lösning för Visbyslakteriet någon gång under första kvartalet nästa år. Nedläggning är inte aktuellt. Inte heller att sälja hela verksamheten. Scan räknar med att vara delägare även i framtiden.



- De alternativ vi har är offensiva. Det betyder att vi vill utveckla Visby, det finns förutsättningar för business med toppotential, säger Denis Mattsson.



Stockholms Butikskött AB med vd Thomas Östlund är en av intressenterna.

- Vi diskuterar med Scan för närvarande, säger han.



Stockholms Butikskött är redan i dag den största industrikunden av gotländskt kött. Helfall köps in som styckas och paketeras i Stockholm.

- Vi är duktiga på själva säljbiten. Vi gör olika koncept för kedjorna, säger Thomas Östlund.



Att bli delägare i Visbyslakteriet skulle innebära tryggad tillgång på gotländsk köttråvara samtidigt som Stockholms Butikskött har en uttalad ambition att utveckla Gotland som region.



Stockholmarna har emellertid konkurrens från Norrland. Entreprenören Mikael Hugoson, som redan samäger Nyhléns Hugosons med Scan, är intresserad även av Visby. I dag fredag, träffar han Scans vd för en diskussion om ett samarbete.

- På fredag kväll vet jag mer. Men som det känns nu tror jag inte att jag går in på Gotland, sa han i onsdags.



Mikael Hugoson utesluter inte att han tillsammans med Stockholms Butikskött och grupper av gotländska uppfödare går in i Visbyslakteriet.

- Personligen tycker jag att de ska vara med.



Elof Nilsson är ordförande för charolaisgruppen på Gotland. Gruppen består av sju uppfödare som tillsammans skickar bortåt 1 500 storboskap till Visbyslakteriet varje år.

Helfallen säljs till Stockholms Butikskött och det packade köttet säljs under varumärket "Charolaiskvalitet Gotland".



För charolaisgruppen och andra grupper och uppfödare som Gotlands Eko, Ejmunds, Havorgrisen med flera är slakteriet i Visby viktigt. Varumärkena bygger på lokalproducerat.

- Men jag tror inte att någon av grupperna är kapabel att rodda runt en slakteriverksamhet, säger Elof Nilsson.



Helst ser han ett samarbete mellan Scan och danskägda KLS Ugglarps, liknande nötsamarbetet i Hörby i det samägda bolaget Industrislakt AB.



I nuläget är inget sådant aktuellt, enligt KLS Ugglarps vd Johan Andersson.

- Det pågår inga diskussioner, men om Scan vill prata med oss så diskuterar vi gärna med dem. Jan Olsson