Lönsammare att anlägga skyddszoner

Nu kan landets bönder börja anlägga skyddszoner igen. Ersättningen höjs från 1000 kronor till 3000 kronor per hektar.

Ett av problemen med landsbygdsprogrammet har varit att lantbrukare inte sökt pengar för vissa åtgärder eftersom nivåerna på miljöersättningen varit för låga.

- Bönderna började plöja upp skyddszonerna igen. Det gick inte ihop sig, säger Tomas Bertilsson, politisk expert på LRF.



Han tycker att landsbygdsprogrammet nu genomgått en klar förbättring, även om den borde ha skett redan för två år sedan. Som ett av de sista länderna fick Sverige i dag klartecken från EU-kommissionen för förändringarna.



I grova drag handlar det om förstärkningar av befintliga åtgärder, och ett fåtal nya åtgärder. Bland annat har regeringen föreslagit att pengar som inte utnyttjats flyttas över till åtgärder som många söker.



De nya åtgärderna handlar om att skydda vatten. Man ska kunna få 4000 kronor per hektar för vallbevuxen zon kring ytvattenbrunnar eller åkersvackor.



Nytt är också en särskild satsning på utbyggnad av bredband under 2010. Sverige får 250 miljoner kronor ur den europeiska återhämtningsplanen att lägga på fasta nät och master för trådlöst bredband.

- Det är inga stora pengar. Jag ser en risk att man delar upp pengarna i alltför små delar för att de ska ge någon effekt, för att man vill sprida pengarna i hela Sverige, kommenterar Tomas Bertilsson. Anna Rosenberg