Lökodlare tjänar på att ha is i magen

Vanligast i dagsläget är att lossa löken när den är skördemogen och omkring 50 procent av blasten lagt sig. Men JTI-forskarna har i odlingsförsök visat att det går att öka värdet per hektar lökodling med 27 procent genom att i låta löken vänta längre på fältet.



- Det handlar om att man ska vänta med att lossa löken, låta den torka på fältet i minst 10 dagar men inte gärna mer än 20 dagar, och att man ska sätta högst 90 lökplantor per kvadratmeter, säger Fredrik Fogelberg, chef för Husdjur och växtnäring vid JTI, i en kommentar.



JTI:s och SLU:s lökforskning visar också att det med hjälp av nya löksorter och ny odlingsteknik finns potential att öka avkastningen i lökodlingen till mellan 60 och 80 ton per hektar. I dagsläget är avkastningen 40-45 ton per hektar på Öland och något större på Gotland och i Skåne.ATL.nu