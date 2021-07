Lokalt bolag satsar på stor vindkraftpark

Företaget har klara arrendeavtal med markägare och under våren genomförs samråd med boende i området, uppger Västerbottens-Kurirens nätupplaga.



Under hösten ska en tillståndsansökan lämnas in för att bygga en vindkraftpark med en effekt på 400 MW på Stöttingfjället, vilket innebär en park cirka fem gånger större än den som vattenfall byggt på Stor-Rotliden i Fredrika, uppger VK.



Vd och grundare för Hemberget Energi är Joakim Risberg som bor och äger mark där vindkraftverken planeras. Till VK säger han att förhoppningarna är att vindkraftsparken ska ge intäkter och nya arbetstillfällen i närområdet. Byggtiden beräknas till sju år.



Hur många vindkraftverk det blir är inte klart. Helt klart med finansiering är det inte heller. Lokala intressenter och enskilda personer ska kunna köpa in sig i parken. ATL.nu