Löfven: Extravalet ställs in

Vid sin sida på presskonferensen hade han representanter för Miljöpartiet samt allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.Regeringen och allianspartierna har ingått en blocköverskridande uppgörelse som bland annat innebär att en minoritetsrgering ska kunna få igenom sin budget.Energifrågorna, pensionerna samt försvars- och säkerhetspolitiken är tre områden där partierna ska komma överens över blocken.Stasministern beskriver uppgörelsen, som kallas decemberöverenskommelsen, som ett handslag mellan de sex partierna.- Sverige har en stolt tradition av att lösa svåra frågor, och jag är glad och stolt som gör det möjligt att Sverige kan styras under ordnade former, säger Stefan Löfven.Han understryker också att minoritetsregeringar inte är något nytt i svensk historia.- Sverige har i modern tid, med några undantag, regerats med minoritetsregeringar. Regeringsformen utgår från att Sverige ska kunna regeras på det sättet, säger Stefan Löfven.Anna Kinberg Batra (M) beskriver uppgörelsen som en vinst för Sverige och inte nödvändigtvis för något enskilt parti.- Det är en överenskommelse som stärker Sverige och möjligheterna att regera landet, säger hon.Även Folkpartiets ledare Jan Björklund välkomnar uppgörelsen.- Det har varit viktigt för oss att hitta former för hur Sverige ska kunna minoritetsregeras, säger han.Statsminister Stefan Löfven skulle enligt ursprungsplanen ha utllyst extraval i nästa vecka.Flera röster har höjts för att valet skulle ställas in.LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson har varnat för att svensk ekonomi och jobb är i fara om det blir ett extraval.Förhandlingarna mellan regeringspartierna och alliansen har pågått sedan före jul.Initiativet togs av finansminister Magdalena Andersson (S).Såväl Stefan Löfven som allianspartierna beskriver samtalen, som hållits på olika nivåer, som konstruktiva.- Vi har aldrig krävt nyval från alliansen sida. Det var förhastat av regeringen, men nu har Löfven accepterat vårt bud, säger Jan Björklund (FP).Statsminister Stefan Löfven håller dock inte med om att extravalet var en förhastad åtgärd - och han betonar att det inte var något tomt hot.- Det var helt nödvändigt med förutsättningar som rådde då. Nu har vi helt andra förutsättningar, säger han.Regeringen - som tills vidare får regera med alliansens budget - kommer närmast att påbörja arbetet med en egen vårbudget.- Sedan kommer vi till hösten 2015 att lägga en budget för helåret 2016. Det är en bra möjlighet att få igenom vår ekonomiska poilitik, säger Stefan Löfven.Inte heller miljöminister Åsa Romson (MP) ser någon större dramatik med att efterleva riksdagens budgetbeslut.- Vi avser att jobba fram en ny regeringsbudget enligt de principer vi la fram i höstas, säger hon.