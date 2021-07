Lockar turister med zorbing

ÖSTERSUND ATL

För sex år sedan såg Carl Göran Söder ett tv-inslag som kom att förändra hans liv som lantbrukare.

I tv-rutan rullade stora plastbollar med människor i nerför en backe. Det var zorbing och han var såld.



- Jag hade aldrig sysslat med turistverksamhet och kände mig knappast som en affärsman när jag startade zorb här ute i skogarna, men jag vill alltid prova nya saker, säger han och fortsätter:

- Innan man satsar så här måste man rannsaka sig själv. Trivs du bäst med kossan eller med folk?





Satsningen lyckades och snart ville besökarna ha mer. Nästa steg var att köpa in fyrhjulingar. Och kaffe vill besökarna självklart ha.Nu har gården i Döviken, mitt emellan Östersund och Sollefteå, utvecklats till ett fullfjädrat upplevelsecentrum. Samtidigt producerar han hö.- Det är en svaghet att jag aldrig lägger något åt sidan. Det gör att jag jobbar väldigt mycket, timlönen är deprimerande, säger han och hoppar in i arméfordonet Valpen som även gäster kan köra.- Kvinnliga förare är bäst. De lyssnar på våra tips till skillnad från vissa män.Gården är vackert belägen i en sluttning. De flesta attraktionerna, som minigrävaren, yxkastningen och linbanan, ligger inne skogen som ramas in av Indalsälven.Där står flera stugor med fina grillplatser och längs älven har han byggt en bastu. Där besökare ser en vacker gård ser Carl Göran omålade ytor och fönster som borde bytas. Vardagen fylls av ständiga byggnadsprojekt och reparationer.- En dag fick jag frågan: Vill du vara entreprenör eller reparatör? Sedan dess har jag satsat på kvalitet och köpt nya fordon och maskiner.Arbetet på gården är fortfarande säsongsbetonat. Besöken är tätast under sommarhalvåret och utgörs av allt från möhippor till företag.Något Carl Göran tidigt lärde sig är att ingen bokning är för liten.- En kvinna bokade in en zorb-rullning till sin son som fyllde år. Jag tackade motvilligt ja. Och tur var det. Det dök upp ett tjugotal personer som lekte här hela dagen och de har i sin tur tagit hit kollegor och vänner.Nöjda kunder är hans främsta marknadsföring. Samtidigt som Carl Göran Söder visar runt och berättar om verksamheten binder han upp rep och lyfter bort skräp.- Intrycket kunderna ges av omgivningen är viktigt för mig. Och det har lönat sig. Jag har fått flera mejl från kvinnliga kunder som har tackat för att till och med utedasset var trevligt. Martin Schönbeck