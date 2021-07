Ljusning för groten nästa år

Mälardalen med sin stora folkmängd har traditionellt varit ett högprisområde för eldningsbara avverkningsrester som grenar och toppar, grot. Småland har varit ett lågprisområde, med stor tillgång och liten efterfrågan. Med hjälp av långdistanstransporter på tåg har priserna börjat jämnat ut sig.



- I dagsläget kanske vi har ett medelpris till kund på 200 kronor per megawattimme, plus minus 25 kronor. Priserna är högst i Mälardalen, på västkusten och längs Norrlandskusten, områden med stor befolkning och skogsindustri som själv använder mycket trädbränsle, säger Roger Johansson, biobränslekoordinator på Sveaskog.





Prisjustering uppåt

Mer sug med kall vinter

Genombrott i utlandet

Inför årets säsong har Sveaskog gjort en liten justering uppåt i betalningen till skogsägarna. Det var dock svårt att få igenom någon större höjning hos trädbränsleköparna under våren, som är den period då huvuddelen av kontrakten skrivs, berättar Roger Johansson.Massabruken har gått på lågvarv och många skogsbolag och skogsägareföreningar har lagt massaved på torkning för användning som bränsle. Dessutom har sågverken börjat producera för fullt igen och det kommer fram biprodukter som går att elda.Hur spotmarknaden blir i vinter hänger på temperaturen och trävarumarknaden.- Det kan bli lite mer sug i vinter om det blir en kall vinter och sågverken får en svacka, säger Roger Johansson.Södra Skogsenergi har fått igenom prishöjningar till kund och höjde därför betalningen till skogsägarna med i snitt cirka 15 procent den 1 augusti, enligt vd Urban Blomster. Nu ligger priset för flisad grot på 100-145 kronor per kubikmeter stjälpt mått vid bilväg, beroende på trädslag och geografi.Södra Skogsenergi levererar flisad grot motsvarande ungefär 3 procent av sin årsproduktion på 3,5 terrawattimmar till Danmark.- Under 2010 tror jag att vi får ett genombrott på utlandsmarknaden, säger Urban Blomster.Tidigare har presumtiva kunder från närliggande länder i Europa gjort förfrågningar kring flis för att skaffa sig beslutsunderlag inför byggande av värmeverk med flispannor.Nu är investeringsbeslut tagna och projekt startade.- Det är precis det vi väntat på, säger Urban Blomster.Naturbränsles vd Göran Hedman bekräftar att det finns en förväntan i branschen på att efterfrågan i Europa ska öka. Inom EU finns stora målsättningar för övergång till förnybar energi och redan i dag går det att blanda in pellets vid eldning i kolkraftverk.Hållbarhetskriterier för fasta bränslen är på gång och sedan ska länderna presentera sina planer för hur de ska nå de här procenttalen.- Öppnar man dammluckan så kan det gå väldigt fort. Det är mer att länderna bestämmer sig för att föra in styrmedel, säger Göran Hedman. Tina Andersson