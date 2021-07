Ljus bättre än hink och spade

Nära infrarött ljus ska skapa ordning på fukthaltsmätningar i biobränsle. Och tjäna miljoner åt både skogsägare och värmeverk. I dag tar man ut ett fukthaltsprov med hink och spade på de flesta lass med flis som kommer in till värmeverken.



Men eftersom fukthalten varierar mycket kraftigt i ett lastbilslass kan mätningen slå väldigt fel. Och det kan betyda sämre betalt till skogsägare och ineffektivt eldande i värmeverket.

- Det är alltid en vinnare och en förlorare om det blir fel. Med vårt system blir förhoppningsvis alla vinnare eftersom man får ett mer rättvist resultat för hela lasset, säger Mikael Karlsson chef på Bestwood, som utvecklat systemet.





Infrarött ljus

Snabb information

Tekniken använder sig av sensorer som kan läsa av nära infrarött ljus, så kallat NIR, för att avgöra fukthalten. NIR-ljuset har en bra genomlysning, men inte så lång räckvidd. Det krävs därför flera mätningar i samma lass för att få fram en bra genomsnittlig fukthalt. Man behöver inte vänta ett dygn på resultatet som i dag, utan det kommer direkt på dataskärmen.Mikael Karlsson påpekar att rätt fukthalt också är viktigt för värmeverken. Om man direkt vet vilken fukthalt en last flis har kan lasten styras till rätt ställe i värmeverket.- Fukthalten är viktig för energiinnehållet och det är viktigt att det blir ett jämnt energiflöde in i pannan. Där kan värmeverken spara många miljoner.Skogsägaren får också information direkt när lastbilen kommer till värmeverket- Om skogsägare har rätt information om vad en last med flis innehåller kan de lova mer anpassade leveranser och därmed få bättre avtal med köparna.Mikael Karlsson tror också att värmeverken kan vara beredda att betala mer för skogsråvaran om logistiken blir bättre och pannorna fungerar bättre.Härje Rolfsson