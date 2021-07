Livsmedelsverket stoppar giftiga äpplen

I samband med provtagning hos företaget i mitten av juni uppmättes halten av diazinon till 0,20 milligram per kilo. Gränsvärdet ligger på 0,01 milligram per kilo.

Nu kräver Livsmedelsverket att alla partier som kommer in testas innan de släpps ut på marknaden. I verkets föreläggande till äppelimportören sägs att beslutet kan omprövas om tillräckligt många äpplen är giftfria framöver.ATL.nu