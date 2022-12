Livsfarligt ge sig ut i brandskogen

– Det är förståeligt att man som markägare vill ta reda på hur drabbad den egna skogen är. Än är det dock för tidigt att ge sig ut i brandområdet, säger skogskonsulent Lars Ambrosiusson.

Kan brinna länge

Rejäla skor

Långt efter att den synliga, elden har släckts kan glödbränder pågå till långt in på vintern.Det beror på att glödbranden sakta kryper ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen trots att det är fuktigt.Det kan till och med brinna under marken även om det ligger snö ovanför, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.När det så småningom blir aktuellt att ge sig in brandområdet är rejäla skor, inte gummistövlar, ett måste.En annan stor fara utgörs av fallande träd. Skogsstyrelsen manar till försiktighet även vid färd på skogsbilväg, eftersom träden kan falla utan någon som helst förvarning.Även markens stabilitet kan ha påverkats av erosion till följd av branden.