Liten vändning för norsk slakterijätte

Nortura redovisar ett resultat före skatt för andra tertialet 2009 (maj till augusti) på 12 miljoner norska kronor. Det kan jämföras med ett resultat på 202 miljoner norska kronor under motsvarande period förra året. Driftsresultatet landade på 51 miljoner norska kronor, jämfört med 244 miljoner under andra tertialet 2008. Omsättningen under perioden är i stort sett oförändrad på 5,5 miljarder norska kronor.



Inte så imponerande alltså. Men trots allt mycket bättre än under årets första fyra månader då Nortura hade ett negativt driftsresultat på 197 miljoner norska kronor.

Sedan dess har omfattande åtgärder för att minska kostnader och överkapacitet lanserats.



Viss effekt syns redan men arbetet med att minska kostnaderna fortsätter, konstaterar Norturas koncernchef Geir Olav Opheim i en kommentar till delårsresultatet.ATL.nu