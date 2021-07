Liten lastare på väg ut i stora världen

Ur Vi Skogsägare nummer 5 2010

Intresset för minimaskiner för skogen har aldrig varit större. Det är Alstor ett av flera exempel på. Den värmländska miniskotartillverkaren har precis som många konkurrenter rönt stort intresse, både här hemma och utomlands. Höstens Mellanskog-mässa och tyska jättemässan Interforst i somras är bara några av evenemanget man besökt i år. Kristian Laurell riktar också blicken utåt:



- Min vision är dels att ta oss in på nya marknader. Sedan kommer vi också att pyssla med lite produktutveckling av maskinen under det närmaste året. Men vi vill även bibehålla grunden i maskinen och få fram enkelheten och robustheten, som vi tycker är maskinens styrka.



- Vi har redan kommit in på nya marknader, både på Italien, Tjeckien, Tyskland och vi har även levererat vår första maskin till USA.



Men hur kan det komma sig att man i Nordamerika - där helstamsmetoden fortfarande är totaldominerande - är intresserad av lilleputtmaskiner som Alstor?



- Jo, även där börjar de tänka om, de har börjat prata om "Low Impact Machinery". Där klagar man också på att skogsmaskiner förstör för mycket.



Kristian Laurell berättar att de vid det här laget fått en hel del förfrågningar från både Kanada och USA.



- Men vi har märkt att även entreprenörer, mindre firmor som trädfällare, sådana som sysslar med tomtröjning har börjat använda små maskiner.



- De har till och med börjat använda det i sin marknadsföring, att de använder en liten Alstor till exempel. Då vet kunden att det blir inga stora skador efteråt, säger Kristian Laurell.



Men om Alstor ska erövra världen, blir det med små steg:



- Vi har växt långsamt och utvecklats med egna pengar, påpekar Kristian, som i dag är ensamägare av Alstor.



Sedan starten 1997 har man sålt dryga 300 maskiner och säljer runt 50 maskiner per år, med en topp 2008 då man sålde 63 maskiner.



Pierre Kjellin