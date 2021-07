Liten insekt ska hejda superogräs

Parkslide (Fallopia japonica) importerades till Storbritannien som en prydnadsväxt. Det visade sig dock att den snabbväxande växten trivdes lite för bra och att den som förvildad utgjorde ett stort problem, främst i städerna där den förstör trottoarer, vägar och byggnader.



Enligt BBC kostar det för närvarande drygt 150 miljoner pund per år (1,6 miljarder kronor) att bekämpa växtens spridning.

Men nu tar de brittiska myndigheterna till ett ovanligt vapen i kampen mot ogräset. Den lilla insekten Aphalara itadori ska på prov planteras ut i en handfull utvalda områden. Insekten, som lever av parkslidens växtsaft, har noggrant handplockats bland hundratals andra japanska insekter och svampar som hejdar växtens framfart i Japan. Att valet föll på just Aphalara itadori beror på att denna enligt forskarna enbart kommer att intressera sig för parkslide och inte hellre välja att ge sig på inhemska brittiska växter.



Faller resultatet ut väl i provområdena kommer insekten att planteras ut på fler ställen. Resultatet kommer att följas upp under ett antal år framöver. ATL.nu