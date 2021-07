Liten elbil för 60 000 kronor

Den har beskrivits som ett fordon för stadstrafik. Endast 232 centimeter lång och 119 centimeter bred är detta elfordon perfekt lämpat för trånga passager. Prislappen blir på drygt 60 000 kronor men då ingår inte batteri. Det ska gå att hyra för 400 kronor per månad, skriver NyTeknik.



Twizy väger in på 450 kilo, inklusive batteriet. För att ladda elbilen kan föraren enkelt plugga in den utdragbara spiralsladden i väggen och efter 3,5 timmars laddning få 100 kilometers räckvidd.



Renault skapat en deformationszon för att skydda åkande vid en eventuell krock. Vidare ingår förarkrockkudde, fyrpunktsbälte fram, trepunktsbälte bak samt skivbromsar både fram och bak.

