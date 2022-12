Linolja, råspont och brännboll

För mig har en klassisk svensk semester börjat, där man lagom utarbetad satsar på att rädda ett gammalt hus i sin kära hembygd. Inte för att man behöver ett hus, inte för att det blir en bra affär, inte ens för att ”det var i ganska bra skick”.

– Nej för att vi kommit till slutsatsen ”vem har gett oss rätten att avsluta detta gamla hus liv?” Minst dubbelt så gammalt som oss har det strävat och stått kvar, obebott i 60 år med regnet forsande in de senaste 15 åren. Värdigt har det kämpat emot. Det inger respekt.Peter där jag står bredvid den stora dumpersvagnen som hans bror Frank vänligt ställt dit för allt byggavfall. Snacka om fantastiska grannar.– Landsbygden när den är som bäst tänker jag varm i hjärtat. Men varför så bråttom?– Brännboll - kärra mumlar Peter och försvinner snabbt.jag handlat virke. Råspont från den nedläggningshotade Nössmarkssågen. Dalslands sista sågverk, som producerar magisk kvalitet – skall läggas ned.Tur att jag fick köpa min råspont, som skall bli innertak. Skogen odlas i 70 år, avverkas, transporteras, sågas, torkas, packas, transporteras och till sist säljs för 10 kr löpmetern!Inte konstigt att ekvationen inte går ihop. Jämför med plastfärgen vi tänkt att måla med som kostar ofattbara 40 % av priset för all råsponten!? Turligt nog blir vi avrådda att köpa färgen då den innehåller svampgift. På Kultuhantverksbutiken i Munkedal köper vi istället ren linoljefärg som kostar hälften av plastfärgen.svenska landsbygdsföretag som producerar fantastiska produkter ta lika bra betalt som ett tyskt plastfärgsföretag? Tankarna snurrar när jag står och stryker min underbara linoljefärg på hela 1,3 km Dalsländsk råspont.Kunden måste förstå att det han köper är högkvalitativt och unikt. Där krävs förmågan att sälja in sin produkt!förklaringen. På Bullarebygdens brännbollsturnering tävlar byarna i både brännboll och att anlända i snyggaste ekipaget. Kärran som Peter och glada grannar byggde kvällen innan har två våningar.Baren högst upp pryds av en stor, hemsnickrad kokospalm och discomusiken flödar från högtalarna. Det kallar jag införsäljning. Med sådan kan man ta betalt för både råspont och linoljefärg. Det finns hopp!