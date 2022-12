Lina vågade ta steget

29-åriga Lina Larsson, vd för Cool Gris AB på Badene Egendom i Vara, har som mål att bli egen företagare.

Ingen uppsjö av jobb

"Är superduktig"

Stort grisintresse

Får se vad som händer

Nu har hon tagit ett steg på vägen.Lina Larsson arbetade första gången på gården som ägs av Claes Friberg 2006, då som smågrisskötare under två år.Efter ännu ett grisjobb på en annan gård utbildade hon sig till lantmästare på Alnarp och efter det fick hon 2012 möjlighet att komma tillbaka till Badene igen, den här gången som förman.– Att få en förmanstjänst var en chans att komma in i branschen igen. De tjänsterna växer inte på trän här precis, säger Lina Larsson.Det var ett stort steg att gå från smågrisskötare till att driva företaget, tycker Lina.Men det gick bra och det hann inte gå särskilt lång tid innan hon kom med en idé om att hon Claes skulle göra något tillsammans.Hon var inne på att bygga suggstall, men i stället växte en idé om delägarskap fram.Claes Friberg som bor på en gård i Kinnekulle och driver slaktgrisproduktionen där nappade på idén.– Lina är en trevlig person, hon är superduktig med grisar och lätt att jobba med. Att kunna knyta ihop det i ett företagande var bingo för min del. Särskilt när det är fem mil mellan gårdarna, säger Claes Friberg.Sedan hösten 2013 äger Lina 30 procent av Cool Gris AB där inventarier, djur och personal ingår. Fastigheten hyrs av det gamla bolaget som Claes äger.Lina jobbar med att modifiera och effektivisera verksamheten. Hon har plockat bort en del tunga arbetsmoment för att få ett ökat fokus på djuren, bland annat tvättning av stallarna. Den tjänsten hyr hon in.– Vi fokuserar mer på smågrisarna och suggorna, vi försöker se alla individer och lägga in behandlingar i rätt tid. Det finns ett stort grisintresse hos dem som jobbar här. Det är super, tycker man att det är roligt så lägger man ner mer tid, säger Lina.Hon har också ändrat i boxarna så att mindre tid går till att skrapa gödsel. Nästa steg är att börja med en avbärare i boxen under grisning så att färre smågrisar liggs ihjäl.Men redan nu har hennes ändringar gett resultat. Det blir fler smågrisar med samma antal suggor och antalet arbetstimmar har samtidigt minskat.Att få chansen att komma in i företaget har varit viktigt för Lina.– Det betyder jättemycket, det är ett steg i min karriär. Sedan är det inte säkert att det är det här jag alltid kommer att göra, tills jag blir pensionär. Man får se vad som händer i framtiden.I dagens pappers-ATL kan du läsa mer om företagande och hur ett generationsskifte kan gå till!