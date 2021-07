Levande landsbygd extra viktig i kris

Vi har ansvar för att driva på samordningen mellan olika aktörer före, under och efter en olycka eller en kris i samhället. Det samlade ansvaret hade ingen myndighet när stormarna Gudrun och Per drabbade Sverige.

Av varje större händelse kan man lära sig. Vilket ansvar har du eller företaget - och vilket ansvar har myndigheterna?

Stormen Gudrun blott­lade behovet av reservkraft vid lång­variga elavbrott och vikten av att försäkra sina skogstillgångar mot stormfällning.

Den visade också på ­behovet av tydliga krav på elföretagen.



Av händelsen lärde vi oss att det går att göra mer för att förbereda sig inför en storm och samordna samhällets förberedelser.

MSB leder numera ­samverkanskonferenser (telefonmöten) när SMHI eller andra aktörer slår larm om förväntade ­problem. Det kan gälla ­behovet av att samordna sig inför ett ­oväder, eller samordning under en annan typ av händelse som påverkar flera län. En ­viktig del är samordnad ­information riktad till ­allmänheten som exempelvis vädervarningar. Läs gärna mer på webbplatsen krisinformation.se, där MSB på regeringens ­uppdrag har skapat en samlad ingång till ­samhällets krisinformation.



De långsamma förändringarna kan vara svårare att se än de akuta händelserna. Klimatförändringarna påverkar alla, men på olika sätt. Torka och ökenutbredning respektive våldsamma oväder och översvämningar tvingar människor att fly, och det riskerar leda till nya ­konflikter och hotbilder som också påverkar vårt lugna hörn i norra Europa. Men vi påverkas också här i Sverige av förändringar som skapar nya sårbar­heter och nya risker.



Sannolikt blir extrema vädertyper vanligare även i Sverige som en följd av klimatförändringarna. Å andra sidan ökar vegetationsperioden, till glädje för såväl jord- och skogsbruk som turistnäringen.

Parallellt går utvecklingen mot större enheter, större gårdar och större jordbruksföretag, vilket också leder till en förändrad risk- och sårbarhetssituation för det enskilda företaget.

Det går kanske att drömma om svenska vingårdar, men mardrömmen är att åkrar och skogar läggs under vatten delar av året, eller att sårbarheten hos våra jordbruksföretag ökar till en punkt där vår inhemska livsmedelsförsörjning hotas.



Hur än utvecklingen blir, är min övertygelse att en levande landsbygd är viktig för Sveriges krisberedskap. Dels för att vi ska behålla delar av den livsnödvändiga produktionen i närområdet.

Men också för att landsbygdsbefolkningens erfarenheter, kunskaper och förmåga att ta vara på sig själv och ta ansvar för sitt närområde är något som vi behöver mer av i Sverige - både på landet och i storstaden.



Helena Lindberg

generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap