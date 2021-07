Ledningskoll på nätet

För ett år sedan drogs projektet i gång i Uppsala län och under hösten kommer nät- och ledningsägare i hela landet att ges möjlighet att ansluta sig till Ledningskollen.se.

- Tanken är att systemet ska vara i full drift i hela landet före slutet av året, säger Ove Landberg, chef på enheten för robusta kommunikationer på Post- och telestyrelsen (PTS).





Kontrollera

Positiva reaktioner

Slipper onödiga samtal

I dag får den som ska gräva kontrollera med många olika parter om man antar att det finns någon typ av ledningar i marken.I Danmark finns ett liknande system som inneburit stora besparingar. Enligt Ove Landberg har de direkta kostnaderna för grävskador minskat med ungefär 70 miljoner svenska kronor per år. Det danska samhället beräknas ha sparat ytterligare 70 miljoner kronor i uteblivna följdskador.- Skador för 100-tals miljoner skulle kunna undvikas om ledningsägaren fick en fråga innan någon satte spaden i backen, säger Ove Landberg.Upplands Schakt i Uppsala förmedlar entreprenadjobb till sina medlemmar och där har man under det senaste året kunnat använda Ledningskollen.Bertil Juhlin, vd på Upplands Schakt, har fått allmänt positiva reaktioner från sina medlemmar, men systemet har fortfarande sina brister.Ibland har kartorna med anvisningar varit så odetaljerade att osäkerheten blir för stor.- Då gäller det att skicka tillbaka frågan igen så att de kommer ut och talar om var ledningen är.Systemet har ändå underlättat genom att man slipper ringa runt till olika bolag för att fråga om de har en ledning i området. Nu får man en lista på vilka som faktiskt är aktuella och slipper ringa i onödan.För PTS som är samordnare handlar det om att lyckas ansluta så många som möjligt till systemet. Under hösten har man planerat annonskampanjer men jobbar också mera handfast med direkt kommunikation.- Just nu sitter vi och ringer runt till kommundirektörer för att få namn kontaktpersoner på kommunerna. Så vi kan påvisa nyttan och få dem att anmäla sig, säger Ove Landberg. Hans Dahlgren